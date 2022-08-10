王世堅挺台大　黃珊珊讚「真性情」：要民進黨找回良心

▲台北市副市長黃珊珊。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

台大認定民進黨桃園市長參選人林智堅碩論屬抄襲並撤銷學位，因而被部分綠營支持者稱為「中共同路人」，台北市議員王世堅批評，「如果說台大是中共同路人，那大家就一起當中共同路人吧」。台北市副市長黃珊珊10日透過臉書發文稱讚王世堅是黨內良心之聲，呼籲民進黨找回良心。

黃珊珊說，王世堅是她當年在議會時期的好朋友。從來沒想過一個堅守台灣價值、為民進黨付出這麼多年的王世堅，有一天會被說成「中共同路人」。

黃珊珊表示，台大已對林智堅論文案做出審定，代表這已不再是單純的政治事件，而是一個權威機構所認定的學術醜聞。然而，執政黨「黨意至上」，全黨救一人，集體盲目護航，無法容忍半點質疑聲浪，前立委林濁水、王世堅等民進黨內「良心之聲」，都成為被出征的對象。

黃珊珊表示，她欣賞王世堅仗義直言、黑白分明的真性情。就如同王世堅所言，民進黨當年能在血淚中茁壯，台大扮演關鍵角色，不能質疑台大的學術地位以及台大捍衛學術自主的價值，「如果台大是中共同路人，那大家就一起當中共同路人吧。」

黃珊珊認為，這是一個數十年忠貞黨員沉痛的肺腑之言，同為台大校友，作為王世堅的好友，她要呼籲民進黨找回良心，不要低估人民的思辨能力，更不要用各種手段限縮、排擠他們的言論空間。

黃珊珊指出，民進黨內對於林智堅論文的表態，充分反應這些政治人物能否堅持公義、判斷是非，「真相，不是瞎挺來的；正義，不是用抄的，更不是用凹的」。