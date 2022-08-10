王丹酸台大「政治化」！處理林智堅論文：高調到令人傻眼

▲林智堅被控論文抄襲，遭台大撤銷碩士學位。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅因抄襲論文遭台大撤銷其碩士學位，台大校長管中閔更批評此次事件對學校名譽傷害甚鉅。不過，民運人士王丹卻對於「台大這次是堅守學術獨立」的說法感到不以為然，認為台大對於一個舉國關注的政治人物，就要高規格處理，「不正好就是沒有恪守大學獨立的立場嗎？這也太政治化了吧？」

王丹10日下午在臉書發文表示，對於林智堅的論文是否涉及抄襲，他沒有比對過論文，因此沒有資格評論，「但說台大這次是堅守學術獨立，我卻有點呵呵。」他指出，審核一個碩士生的論文，台大竟大張旗鼓地召開記者會，校長本人還隆重出席，「有必要嗎？要幹什麼？至少在美國，我沒有看到過這樣的陣仗。」

▲台大9日認定林智堅抄襲余正煌的碩士論文，且情節嚴重，決議撤銷林生碩士學位。（圖／記者黃國霖攝）

王丹提到，一般來講，大學為了不牽涉政治，在敏感議題上都是比較低調的，但台大卻恰恰相反，「高調到令人傻眼」。他認為，台大也許會說，因為林智堅個案舉國關注，所以高規格處理。不過他也反問，對於一個舉國關注的政治人物，就要高規格處理，「這，難道不正好就是沒有恪守大學獨立的立場嗎？這也太政治化了吧？」

王丹開酸，有些人說他不談政治，其實這種立場最政治了，「同理，也適用台大。」

▼中國民主運動人士王丹。（圖／資料照）

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