快訊／雨彈開轟！高雄燕巢積水20cm　部分路段實施交通管制

高雄市一名黃姓男子將家中用過的塑膠空瓶裝成箱，打算到學校內以ARM自動資源回收機將空瓶回收，但回收物轉眼間就不見，他氣得到派出所報案。警方查出是一名王姓拾荒男子撿走，變賣獲利15元現金，仍依竊盜罪嫌送辦。