快訊／雨彈開轟！高雄燕巢積水20cm　部分路段實施交通管制

記者許宥孺／高雄報導
午後熱對流發展，部分地區出現午後雷陣雨，中央氣象局針對嘉義以南地區發布大雨特報。高雄市燕巢區7日傍晚5點多下起大雨，尤其是燕巢區安招路、安林路等路段，積水最深處達約20公分。警方目前已前往現場設置交通錐，並通報相關單位實施交通疏導、管制。
▲燕巢區安招路一帶積水20公分。（圖／記者許宥孺翻攝）
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記者許宥孺／高雄報導
午後熱對流發展，部分地區出現午後雷陣雨，中央氣象局針對嘉義以南地區發布大雨特報。高雄市燕巢區7日傍晚5點多下起大雨，尤其是燕巢區安招路、安林路等路段，積水最深處達約20公分。警方目前已前往現場設置交通錐，並通報相關單位實施交通疏導、管制。
▲燕巢區安招路一帶積水20公分。（圖／記者許宥孺翻攝）
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