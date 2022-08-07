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社會 社會焦點 保障人權

噁！室友洗太久害她拉在內褲上　恐怖女「抹屎教育」下場曝

▲▼浴室,廁所,毛巾,馬桶,清潔,家事。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲1名雅房租客想上廁所，卻因另名女子正在洗澡被拒，租客氣得拿屎抹在她身上。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃資真／綜合報導

女子小花（化名）為雅房租客，須和他人共用住處廁所，卻在某次急需上廁所時，不滿另名租客小千（化名）洗澡洗太久，等她出來後竟挖出內褲裡的大便抹滿她全身，因而挨告。法院依公然侮辱罪，處小花拘役59日，得易科罰金。

判決指出，兩人所在的租屋處共有2間雅房、3間套房，小千與小花同為雅房的租客，得共用1間廁所。去年3月14日凌晨12時，小千正在浴室裡洗頭，洗到一半小花卻敲門表示自己急需上廁所，小千急忙沖洗後，包著浴巾走出來，但小花不滿她占用廁所太久時間，自己已經受不了大在褲子裡，大晚上的開始飆罵小千，甚至直接從內褲裡掏出大便，抹遍小千頭、臉、全身，導致浴室牆角、地板都沾有糞便。

審理時小花辯稱，整件事都是小千捏造，且從她與房東通話結束，到自己梳洗完畢返回房間止僅經過7分鐘，這麼短的時間內不可能一次做完抹糞、如廁、清洗等行為。

證人即套房租客阿華（化名）表示，當時他正準備入睡，卻聽到小花拍打浴室門很大聲，一直說自己要上廁所，自己出來看了一陣子，就進房間打電話跟房東講，後來小千也有過來給他看沾到大便的浴巾，還說那是她最喜歡的衣服。

經查小花與房東的對話紀錄，小花說「拜託一下請教育一下租雅房的對門小姐」、「你最好警告她=>若她下次再這樣的話要小心我怎麼對付她…這次是用大便抹在她身上而已喔！下次我就直接抹在她的臉上…請她去告我…我不怕…看誰怕誰ㄌ」、「這次抹大便潑糞事件讓她學會教訓終身難忘～她最好快一點搬走～否則下次我不曉得會使出何招」，也能得知小花確實有做出抹糞的行為。

法官認為，塗抹糞便之行為已足以貶低小千的人格尊嚴、社會評價，屬於「侮辱」行為，並在特定多數人得以共見共聞之狀態，已屬「公然」，因此依公然侮辱罪，判小花拘役59日，得易科罰金，全案仍可上訴。

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