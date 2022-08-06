碩士男想結婚「校門堵女高中生」挨罰6千　二審逆轉判免罰

▲碩士畢業楊男守在彰化女中門口等蔡姓少女下課，表示「想跟她結婚」使少女害怕，一審法院開罰6千，楊男上訴後逆轉改判不罰。（示意圖／取自Pakutaso）



記者蔡怡萍／彰化報導

一名有碩士學歷的楊姓男子，多次跑到彰化女中前騷擾女學生，某次他又騎機車追跟一名蔡姓女高中生，教官見狀出面喝斥保護，楊男卻怪異說出「想要和她在一起、結婚」，簡易庭一審依社維法開罰楊6000元罰鍰。他上訴後，法院認定他的行為「難認達滋擾程度」，逆轉撤銷處分，要求警察機關重新裁罰。

根據判決，楊男在2021年就曾有跟追彰化女中學生的行為，當時因學生未出口勸阻，故未予裁罰；後來楊男就多次騎機車在校門口等蔡姓女學生出現，今年3月9日下午放學時間，楊又出現並且沿路跟追騷擾蔡女，蔡女害怕回頭尋求教官協助。

教官將楊男攔下並問「為何要跟蹤我們學生」，楊則回「我要她（學生）回應」，楊反問教官身分時，教官為了保護而假稱是少女父親，楊男馬上又表示「我知道女學生的父親，你不是她父親」，事後教官將此事通報警方處理。

警方展開調查後，楊男坦承固定時間在彰化女中門口等蔡女下課，供稱少女在校門口看了他一眼，他就騎車追上前確認是不是跟他看到的是同一人，並說想知道少女想跟他說什麼，希望能和她在一起、交往並結婚。

彰化地院簡易庭審理後，認為楊男無故跟追的行徑已造成素昧平生的少女惶恐不安，經過少女父親與教官口頭勸阻都不聽，認為「顯係基於滋擾之本意而為，並已經逾越一般社會大眾之容許範圍」，開罰楊男6000元罰鍰。

而楊男不服提出抗告，他具狀自述自己畢業多年工作不順、鮮少與人來往，又說腦袋中有聲音，讓他以為蔡女有意願跟他結婚，才會想找蔡女說話，應該是有精神障礙或其他心智缺陷而不自知，才出現幻覺，心情憂鬱並在附近徘徊逗留，也反覆寫下「對不起」，表示深知此事件已對他有很大教訓，希望法官能給他改過自新的機會。以免有前科而斷送前途。

彰化地院刑事裁定認為，楊行為針對蔡女，難認達到滋擾彰化女中安寧秩序的程度，而楊主觀上具滋擾意圖、「客觀上行為亦尚未達滋擾程度」，因此逆轉撤銷處分，不罰楊男，並退回彰化警察局重新裁罰。