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中國要求南韓遵守「三不一限」！稱圓滿解決薩德　韓外長嗆：非承諾

▲▼南韓外長朴振、中國外長王毅9日進行會談，雙方提及薩德問題。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓外長朴振、中國外長王毅9日進行會談，雙方提及薩德問題。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓外長朴振昨（9）日結束與中國外長王毅的會談，雙方在長達5個小時的大小會談中，提到了北韓（朝鮮）核武導彈威脅、半導體供應鏈、薩德佈署等議題。中國外交部發言人汪文斌今（10）日指出，南韓已向中方針對薩德做出「三不一限」承諾；不過朴振隨後卻澄清，三不一限並非屬於協議或承諾。

朴振在記者懇談會上對薩德議題清楚表明立場，突顯出南韓、中國在該議題的見解上存在著明顯差異。

根據《韓聯社》，汪文斌10日召開例行記者會，針對現場韓媒對於韓中外長會談上關於國防安全層面上的提問，他表示，「美國在韓國佈署薩德系統，明顯違背中國的戰略安全利益，對此中方已多次向韓方提出憂慮。」

汪文斌指出，「針對（薩德）『三不一限』，韓國政府已對外做出政治承諾。中方重視韓方所傳達的立場、且基於雙方諒解。中韓雙方已階段性地穩妥處理薩德部署問題。」

汪文斌表示，中韓外長在會談上已針對薩德問題進行深度意見交換，雙方皆能理解彼此的擔憂。

▲▼中國外交部發言人汪文斌。（圖／達志影像／newscom）

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／達志影像／newscom）

所謂「三不政策」，指的是中國要求南韓不追加部署薩德、不加入美國所主導的反導彈系統、不發展成美日韓軍事同盟；至於一限，則代表限制南韓運用部署在駐韓美軍基地的薩德系統。

據悉，南韓曾於2016年面臨來自北韓的核武與導彈威脅，為此時任總統朴槿惠決定同意在駐韓美軍基地部署薩德系統（THAAD，終端高空防禦飛彈系統），最後在慶尚北道星州郡部署發射台，豈料卻招致北京當局的強烈反對與伴隨而來的經濟報復。

文在寅政府上台後，為了尋求解除北京當局針對南韓實施的「禁韓令」，時任外交部長康京和便在薩德系統問題上，於2017年10月30日向中國提出「三不政策」承諾，被北京當局視為南韓對薩德問題上的表態。

▲▼南韓過去與美國合作在境內佈署「薩德系統」（THAAD，終端高空防禦飛彈系統），受到中國強烈反彈。（圖／達志影像）

▲南韓過去與美國合作在境內佈署「薩德系統」，受到中國強烈反彈。（圖／達志影像）

針對中方在薩德問題上的「錯誤認知」，朴振10日在記者懇談會上表示，「所謂的『三不一限』，並不算是正式的協議或承諾，對此已向中方明確表態。關於薩德部署問題，是（南韓）在應對北韓核武導彈威脅時的手段，是守護國家主權的自衛手段，屬於我國國防安全自主權。」

朴振曾經表示，「中方若繼續提出關於薩德的『三不』，只會讓兩國民眾對彼此的觀感變差，成為雙方關係發展的絆腳石。為了發展未來長遠關係，只有不再提出該話題，才能對兩國關係有所幫助。」

南韓外交部高層也針對朴振與王毅的談話內容，向韓媒記者提出意見，「中方所謂的『三不政策』，對我們而言根本毫無約束力。只會讓我們再次想起，這是前朝（文在寅政府）針對薩德議題協商時所提出的。」

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