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俄官方聲稱克里米亞基地「自爆」　影片曝光2地點「同時爆炸」

記者林彥臣／綜合報導

位在克里米亞半島那佛費朵瑞夫卡鎮（Novofedorivka）的俄羅斯空軍基地9日發生爆炸，俄羅斯國防部聲稱，是空軍的彈藥爆炸，不是受到襲擊。但是在推特上曝光的影片卻顯示，爆炸時至少有2個地點，同時發生爆炸。

根據《路透社》報導，位在克里米亞半島那佛費朵瑞夫卡鎮（Novofedorivka）海濱渡假勝地附近的薩基空軍基地（Saky air base）發生爆炸，爆炸造成1位平民死亡、8人受傷，沒有軍備受損。

▲▼俄軍在克里米亞的空軍基地，傳出巨大爆炸聲，並且竄出蕈狀黑煙。（圖／路透）

▲俄軍在克里米亞的空軍基地發生爆炸，俄羅斯官方否認遭到攻擊。（圖／路透）

一位不具名的國防消息人士透露，造成爆炸的原因，只是有人違反消防安全要求，才會造成彈藥庫爆炸。

但是在推特上流傳的影片顯示，至少有2處爆炸點同時爆炸，並且產生蕈狀雲。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）接受當地媒體訪問時，否認克里米亞空軍基地爆炸與烏克蘭有關。

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