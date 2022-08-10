「黃帝穎100%戰敗！」徐巧芯還原交手現場　喊話小智：參考一下啊

▲林智堅委任律師黃帝穎。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台大昨（9）日認定林智堅抄襲余正煌的碩士論文，林的委任律師黃帝穎主張台大有3大違法缺失。隨著消息越演越烈，國民黨台北市議員徐巧芯也在PTT上發文，狠酸黃帝穎不專業，「我是不敢找這種那麼不認真的律師，100%屢戰屢敗！」

徐巧芯（cherish18）在PTT的Gossiping板上發文表示，「講到民進黨御用律師黃帝穎，以前也幫『行政院副院長』陳其邁告過我，最後不起訴處分。」接著她狠酸，雖然不知道黃帝穎怎麼收費，但對方打的官司應該失敗率很高，因為過程很不專業。她透露在偵查庭時，明明已主動說明過程，結果輪到黃帝穎發言時，對方竟問了一個她才剛講完的問題。

▲徐巧芯開嗆。（圖／翻攝自PTT）

「我剛剛不是才說完嗎？當律師的都可以不用聽人家說話喔？這麼輕鬆喔？呵呵。」徐巧芯當場開嗆，黃帝穎和檢察官也無話可說，因為她當時確實才剛陳述完畢，「顯然他（黃帝穎）在旁邊都在放空，根本沒在聽」。

因此，徐巧芯也不留情面表示，找黃帝穎打官司真的要小心，「我是不敢找這種那麼不認真的律師，100%屢戰屢敗，會覺得自己被騙錢。」她更附上不起訴處分書喊話林智堅，「我這個被告者的經驗，小智可以參考一下啊！」

▲徐巧芯附上不起訴處分書。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，也掀起網友熱議，「有圖給推」、「這是巧芯本人嗎」、「巧芯巧芯得第一」、「笑死，這你也有經驗」、「那個呵呵有夠嘲諷的」、「你好年輕喔（離題」、「想說是誰這麼嗆，原來是巧芯」、「 巧芯真的是國民黨新希望，加油！」、「歡迎巧芯回到戰場」、「巧芯是KMT唯一清流」、「他們記者會明顯沒聽台大講述的東西」。

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