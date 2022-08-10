不是看好評「第一次用餐怎篩選」　神人曝2點：這樣最準

▲與朋友聚餐，大家會察看評價嗎？（示意圖／記者劉亮亨攝）

網搜小組／劉維榛報導

到餐廳用餐，不少人會先查看評價，一來可避免踩雷，二來可精準知道店家的招牌菜。對此，有網友好奇拋問，「你們是如何篩選評價？先從最好開始看？還是最差的開始看？」文章引發討論，一票吃貨認為，習慣會找負評，接著綜合新評論，也可看店家如何應變回應，就能知道餐廳是否優質。

一名網友在PTT表示，若不曾在某餐廳與店家用餐的話，他一般都會看評分再決定，「實體店家大多數是從Google上來看；網路店家就是網拍評價」，不過長期觀察下來，讓原PO一眼就能判定，「有些好評明顯是洗出來，尤其是網拍很多感覺很假！」

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至於實體店的評價，原PO認為，有些是「親友團」同時給的，根本沒消費卻給評價，因此讓她好奇拋問，「你們是如何篩選評價？先從最好開始看？還是最差的開始看？會去篩選出『有價值』的評價做參考嗎？」

底下網友點出關鍵，查看店家的最新評論與負評，「 我會特意挑負評看，看店家是怎麼回應的」、「看最新+最低評價」、「看負評的原因最準」、「最新+負評，分數過高會看五星內容，有些會寫：那麼難吃不能只有我吃到」、「太籠統的稱讚不參考」、「看看大宗抱怨甚麼，如果單純抱怨服務態度的，我就會去吃，但若大多抱怨不好吃或衛生問題我就會怕怕的」、「看負評，衛生／份量／品質」。

另一派網友則直言，乾脆不看，寧願憑直覺，「以前會看評價，現在都憑直覺」、「人經驗看好評反而踩雷經驗多，偶爾吃到很棒的店，事後看評價卻只有3.多分。評價看看就好，口味也是很主觀的」。

▼網友曝撇步，直接查看新評論與負評。（圖／翻攝PTT）

