控女警「買5便當拿8醬包」涉偷竊　網灌負評！店家慘剩1.9顆星

▲嘉義一家便當店發現女警買了5個便當卻拿走8個醬包，立刻報警處理。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義一名吳姓女警遭指控，買便當時「伸手偷東西」，竟是因為買了5個便當拿了8包醬汁，引發兩派民眾爭論，有人力挺，也有人怒批女警「知法犯法」，不過目前該便當店的Google評論湧入大批網友狂刷一顆星負評，短短1天內就降到平均1.9顆星。

一名員警在「靠北police」指控，布袋分局有名女警到朴子分局的轄區買便當，結果與便當店人員吵架，還趁著店員不注意時「伸手進去偷東西」，氣得店家報案。

該名員警指出，同事聯絡女警到案，女警不理會就算了，反而請當地民代來騷擾，質問女警是否不曉得竊盜是公訴罪（非告訴乃論罪），「然後本案時至今日也未有任何二組及督察科人員介入調查，是否真的有關係就沒關係？」貼文PO出後，引發兩派網友爭論不停。

▼有員警上網爆料，嘉義布袋分局一名吳姓女警到便當店偷東西。（圖／翻攝臉書／靠北police）

事件原因曝光，原來吳姓女警當天陪同母親到店裡購買便當，母親因為停車問題，與店家發生糾紛，買完5個便當後，女警拿了8包醬汁，氣得店家跑去報警。

布袋分局局長黃世德出面表示，雙方有認知上的差異，因而造成誤解，這種狀況是吳姓女警的消費糾紛，局方會協助雙方達成和解。

▲目前該店家的Google評論被網友灌爆1顆星負評，平均降到只剩1.9顆星。（圖／翻攝自Google評論）

事件完整過程曝光後，便當店的Google評論湧入多人怒刷1顆星負評，「下次會不會請店員多加一點醬汁就被店家告偷竊阿」、「拿個醬包就要提告偷竊，請問店家沒給醬包可以提告詐欺嗎？」目前已經降到平均1.9顆星；不過也有實際去過店家的網友表示，醬包是放在櫃台內側，要自取的話得伸手進去才拿的到，菜單上也都有寫「隨餐僅附1包醬」，女警做出此種行為才不可取。