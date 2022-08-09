「陳建仁選2024總統」英系雙線布局曝　民進黨員：他城府頗深

▲民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊主委陳建仁（右），在今年選戰中特別搶眼，引發綠營討論。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、 文／CTWANT

民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊傳出整合出現裂縫，導致民調天花板無法突破，同時又傳出英系一邊打2022台北市長選戰，一邊開始布局明年的民進黨內總統初選，藉由台北市長選舉行程「順藤摸瓜」，讓前副總統陳建仁開始暖身備戰。但由於陳建仁動作頻頻，其他派系已展開反制，不時有許多「黑」陳建仁的圖卡在社群網路廣傳。

陳時中競選團隊主委陳建仁8月1日下午現身萬華，由多位在地議員參選人洪婉臻和吳沛憶等人陪同，參與座談活動，雖然該場活動並沒有市長選戰主角陳時中，但仍吸引多家電子、平面媒體到場採訪，引發外界關注。有民進黨幕僚還透露，由英系掌控的民進黨台北市黨部有時會特別發出「主委」行程，邀請媒體採訪，為陳建仁單獨增加曝光，這在選戰中相當特別。

此外，8月2日一場在台大校友會館舉辦的「陳時中客家後援會」成立大會，明明就集結台灣客社、台灣北社和台灣社等本土派大老，陳時中本人卻沒到場，僅透過影片致詞，反而是代為出席的陳建仁成為全場焦點，並暢談他高雄旗山老家與美濃客家人的互動歷史。

▲前副總統陳建仁被看好問鼎2024年總統大位，已有特定勢力定時散布「黑」他的圖卡。

東華大學教授施正鋒解讀，陳建仁的出身跟政壇頗有淵源，也跟前立法院長王金平等地方派系維持良好關係，今年初正式加入民進黨後，在綠營聲望表現不俗，遠比中生代林佳龍和鄭文燦都還要好。他表示，陳建仁卸任副總統以來，一直有傳聞可能會進取台北市長、行政院長和總統等職位，目前看來不是等明年接任行政院長，就是蓄勢選2024年總統，而行政院長未必要有高曝光度，陳建仁劍指總統的意圖非常明顯。

有綠營人士則認為，2022年重點雖然是地方縣市首長選舉，但很快進入2023年初，各黨角逐總統的人選就會浮出，而按時程規劃，藍綠兩黨預計在2023年中，就會舉辦黨內總統初選，因此有意競爭總統大位的人，像是英系想捧的陳建仁今年就開始鴨子划水，並不意外。

只是陳建仁與英系動作頻頻，也引來其他勢力的忌憚與反制。據了解，現在不定時會有「黑」陳建仁的圖卡在社群網路流傳，傳達的概念非常直接，指稱陳建仁就是「英系三人幫」洪耀福、黃承國和陳明文的傀儡，有時也會透過短影片、匿名投書文章在不同管道強化同樣概念，企圖將陳建仁的純潔白紙形象染黑。

一名民進黨人指出，陳建仁城府頗深，日前頻拿「賴清德關心他入黨」一事炒作話題，被問到是否選總統時，又常以「只有老天爺知道」、「如果需要替國家服務，當然就應該出來服務」，動向已經很明顯。他篤定認為，陳建仁挑戰2024總統大位，已是箭在弦上。

▲前副總統陳建仁（右）日前以入黨議題，炒作他和現任副總統賴清德的互動，被外界認為有政治意涵。

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