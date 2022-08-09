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社會 社會焦點 保障人權

撞擊畫面曝！松鼠害停電...拖板車猛撞公車釀6傷　後車嚇到急閃

記者蔡文淵、林冠吟／新竹報導

新竹市建功一路和建中路的交叉路口8日清晨6時許因停電發生一起車禍事故！一輛載滿鋼筋的拖板車和公車、BMW休旅車發生擦撞，強大的撞擊力道當場造成拖板車車頭凹陷毀損、車上滿載的鋼筋散落一地，而公車車窗整片碎裂、BMW車頭毀損，同時波及路邊多輛機車，並造成6人受傷送醫。據了解，釀成事故的原因為新竹市8日一早就停電，疑因交通號誌無法運作釀禍，而最新撞擊畫面也曝光了！

▲▼新竹8日清晨發生一起拖板車猛撞公車的車禍事故，造成6人受傷。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲新竹8日清晨發生一起拖板車猛撞公車的車禍事故，造成6人受傷。（圖／記者蔡文淵翻攝）

從行車紀錄器中可以看見，建功一路和建中路8日清晨6時許先是因停電緣故，路上交通號誌並無正常運轉，而一輛直行的公車才剛穿越十字路口時，就慘遭對向衝出的拖板車迎面撞上，強大的撞擊力道讓公車直接偏離原本行駛的軌跡，朝對向車道因驚見車禍發生而急煞的BMW撞去，並因此再波及路邊停放的多輛機車，讓後方目睹整起車禍事故的駕駛嚇得連連倒退。

事故發生後，公車因撞擊力道進而再波及路旁停放的多輛機車，更因側邊車身遭聯結車直接撞上，大片車窗玻璃碎裂，車門也直接被撞凹；而拖板車駕駛座更因撞擊力道凹陷毀損、車上滿載鋼筋散落一地，駕駛也一度受困、卡在車內動彈不得。警消獲報後，除將公車上的4名乘客與BMW駕駛緊急送醫，也立即動用破壞器材，將卡在車內的拖板車司機救車送醫，6人送醫後均無大礙。

▲▼新竹市8日上午一早因停電而發生一起拖板車猛撞公車，再波及多輛汽機車的交通事故。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹市8日上午一早因停電而發生一起拖板車猛撞公車，再波及多輛汽機車的交通事故。（圖／記者陳凱力翻攝）

而造成這起交通事故的主因，疑似為新竹市一早就停電，建功一路與建中路交叉路口的交通號誌無法運轉而釀禍，電力則是在上午7時55分才恢復。至於詳細事故原因仍有待進一步釐清。

台電指出，8日6時29分因供電設備遭松鼠碰觸，造成線路橫擔損壞，影響建功一路一帶8户停電（含號誌燈），台電獲報後也緊急搶修後，已於7時43分全數復電。若對民眾造成不便，台電表示深表歉意。

▲▼新竹市8日上午一早因停電而發生一起拖板車猛撞公車，再波及多輛汽機車的交通事故。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼新竹市8日上午一早因停電而發生一起拖板車猛撞公車，再波及多輛汽機車的交通事故。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼新竹市8日上午一早因停電而發生一起拖板車猛撞公車，再波及多輛汽機車的交通事故。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼新竹市8日上午一早因停電而發生一起拖板車猛撞公車，再波及多輛汽機車的交通事故。（圖／記者陳凱力翻攝）

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