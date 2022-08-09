房仲業者投放「黑心」廣告　高等法院裁決移除

▲永慶房屋大量投放廣告黑同業，高等法院裁決移除。（圖／永慶房屋提供，下同）

突發中心／台北報導

房仲業者利用廣告行銷無可厚非，但有房仲業從2021年5月到2022年2月間，大量在廣告看板上，打上澄清「黑心信義還我錢來粉絲團與本集團無關」的字樣；透過廣告看板的排版、字體大小與色彩變化方式，將「黑心」字樣加粗，不斷以「黑心」二字冠在信義房屋的商標上，甚至在網路大量投放這八個字，誤導消費者。信義房屋就此向法院提出聲請假處分。台北地院3月間裁定永慶房屋，所有懸掛「嚴正聲明：黑心信義還我錢來粉絲團與本集團無關」的廣告看板不准再懸掛；高等法院7月更做出民事裁定，除了廣告看板外，也不得再以任何形式夾帶同樣字樣的銷售廣告露出，包括電視、網路或其他文字。

永慶房屋指出相關的廣告投放與大量的帆布廣告，是針對其指控一則網路留言的澄清。

但信義房屋認為，從2021年5月到2022年2月，永慶房屋僅在雙北地區，至少就掛了120面以上的類似看板。另外，在好房網、臉書廣告、GOOGLE關鍵字廣告、多媒體廣告…等，針對信義房屋的負面新聞投放廣告，一年花費即高達數百萬元，規模十分龐大。不斷地在對手的商標上冠以黑心二字，而後，再打黑心房仲的廣告，介接消費者的印象。

高等法院裁定後，永慶房屋對外發出新聞稿，堅稱其有正當刊登之理由。但事實上，台北地院裁定內容已明確裁定永慶房屋應移除廣告看板。高等法院除維持原台北地院的判斷外，再更進一步於裁定禁止永慶房屋以電視、網路影音媒體、報章雜誌、文宣傳單、建物外牆看板之銷售廣告上夾帶同樣字樣之聲明。



高等法院於裁定，「永慶房屋所謂之廣告夾帶刊登行為，是否已逾必要之程度，即非無疑，縱認永慶房屋有澄清之必要，應以正式詳細刊登內容之澄清啟事為之，而永慶房屋持續長期突兀地夾帶『黑心信義還我錢來』字樣刊登廣告，是讓閱覽者無法理解事件來龍去脈，顯然無法達到澄清事實效果，反而有藉此打擊競爭對手銷售營業之不當企圖之嫌」，顯見高等法院已公開敘明永慶房屋透過廣告看板「有藉此打擊競爭對手銷售營業之不當企圖之嫌」。

