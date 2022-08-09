大陸細列「美國侵犯人權罪行」！發布研究報告開轟：戰爭帝國

▲中美關係因裴洛西訪台陷入危險的緊張狀態。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸人權研究會今天（9日）發布《美國在中東等地犯下嚴重侵犯人權罪行》研究報告，歷數美國在中東及其周邊地區犯下的一系列嚴重違背國際法的罪行，包括戰爭罪、危害人類罪、任意拘押、濫用酷刑、虐囚和濫施單邊制裁等。報導怒斥，美國構成對人權的系統性侵犯，危害持久而深遠。

報告指出，美國發動戰爭、屠殺平民、損害生命權和生存權。美國自建國以來，沒有參加過戰爭的時間不足20年，是一個名副其實的「戰爭帝國」。

據美國《史密森學會雜志》統計，2001年以來，美國以「反恐」之名發動的戰爭和開展的軍事行動足足覆蓋了「這個星球上約40%的國家」。美國不僅糾集盟友發動海灣戰爭、阿富汗戰爭、伊拉克戰爭等，還深度參與利比亞戰爭和敘利亞戰爭，製造了世所罕見的人道主義災難。

美國布朗大學「戰爭代價」項目研究指出，有超過17.4萬人直接死於阿富汗戰爭，其中4.7萬多是平民。根據全球統計數據庫的資料，2003年至2021年，約有20.9萬伊拉克平民死於戰爭和暴力衝突之中，約有920萬伊拉克民眾淪為難民或被迫離開故土。根據聯合國公布的數據，美國的軍事介入已造成敘利亞至少35萬人失去生命，1200多萬人流離失所，1400萬平民急需人道主義援助。

報告還指出，美國在中東等地肆意打壓不順從自己的國家和組織，強制推行美式價值觀，確保美國主導的全球政治經濟秩序和安全秩序，其實質是維護美國的「軍事-經濟-觀念三位一體」霸權，嚴重損害中東等地有關國家的主權和當地人民的發展權、健康權。

報告指出，冷戰結束後，美國為了全面主宰中東等地，以發動戰爭等方式直接推動政權更迭，進而強制移植「美式民主」。最典型的就是美國2001年和2003年通過對阿富汗和伊拉克的武裝入侵，推翻自己不喜歡的政權。美國國家民主基金會通過向親美個人和團體提供資助，在埃及、葉門、約旦、阿爾及利亞、敘利亞、利比亞等國煽動顏色革命，是「阿拉伯之春」的重要幕後黑手。

報告指出，美國政府無視新冠肺炎疫情在全球蔓延，依然頑固堅持對伊朗、敘利亞等國實施單邊制裁，導致被制裁國家難以及時獲得抗擊疫情需要的醫療物資。美國布魯金斯學會分析估計，在伊朗疫情最嚴重時期，美國持續施加的制裁影響進一步加劇，可能導致多達1.3萬人因此死亡。

除此之外，報告還指，美國製造「文明衝突」、濫用監禁和酷刑、侵犯宗教信仰自由和人格尊嚴，「事實表明，美國在中東等地嚴重侵犯當地人民的基本人權，給地區國家和人民造成了永久性傷害和無法彌補的損失。美國的霸權本質和強權政治的野蠻性、殘酷性、危害性暴露無遺，也讓世界人民更加認清了『美式民主』與『美式人權』的虛偽性和欺騙性。」