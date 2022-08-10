估月底「黃金交叉」單日破3萬　沈政男喊BA.5將肆虐這類人

▲沈政男提醒，還沒染疫者將是BA.5肆虐的主要對象。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／綜合報導

周二新增2萬3458例本土確診，對此，精神科醫師沈政男提醒，到了月底將形成黃金交叉，也就是BA.5占比開始超過BA.2，屆時每日新增就會超過3萬例。他認為，還沒染疫者將是BA.5肆虐的主要對象，BA.5高峰最少會是BA.2的4成。

沈政男在臉書說，周一確診比上周二增加100多例，跟他先前預測一致，也就是在8/8左右出現第一個反轉點；指揮中心發言人莊人祥說明，周日到周二加起來的案例還是比上周少一點，意思是本周應該是持平，但持平就是BA.5已經擴散了，因為本來的趨勢是每周下降5%左右。

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沈政男指出，5%這樣的數字，跟指揮中心抽樣定序所得出的BA.5比例一致，而以周二新增來說，就是1100多例；但若以每周下降趨勢來看，BA.5應已有2000例以上。

▼周二新增2萬3458例本土確診。（圖／指揮中心提供）



沈政男表示，再以每周翻倍的速度來算，到了月底，BA.5新增應有1萬到1萬6000例，而此時BA.2會降到1萬5000例左右，形成黃金交叉，也就是BA.5占比開始超過BA.2，因此，到了8月底、最慢9月初，每日新增就會超過3萬例。

沈政男提到，至於BA.5的高峰會出現在什麼時候，以及高峰會是多高，你必須有計算根據，而非亂猜；他估計高峰最少會是BA.2的4成，但還須看到實際曲線的發展一陣子，才比較能夠精確估計。

沈政男認為，BA.5疫情規模的最重要決定因子是BA.2的染疫率，因為還沒染疫者將是BA.5肆虐的主要對象，「我一再強調染疫黑數並不多，未染疫者至少6、7成以上，而證據之一就是防疫險理賠率為21%，跟確診率差不了多少。總之，BA.5已經在社區擴散，如果你不想染疫，就多多小心。」

本土BA.5累計24例，感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民表示，照目前國內疫情來看，9月初BA.5就會超越BA.2，且單日病例可能飆破4萬例。對此，莊人祥回應，高峰可能落在9月底、10月初，且5萬例是高推估，希望未來還是維持低推估就好。

►本文獲得沈政男醫師授權。