桃園首見2例BA.5本土個案！匡列8人採檢結果曝　周末加開接種站

▲桃園市政府衛生局長王文彥指出，桃市今首見2例BA.5本土確診個案，市府將於8/12（週五）起一連兩天加開社區接種站，以強化市民防護力。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

根據中央流行疫情指揮中心今（9）日公布，桃園市新增2,151例本土確診個案，市府衛生局長王文彥指出，桃園市有2例BA.5本土確定病例，衛生局第一時間收到疾管署通知後立即啟動疫情調查，並匡列相關接觸者，總共匡列8人，其中5人陰性、3人陽性；市府預計8/12（週五）、8/13（週六）加開社區接種站，籲請符合資格者踴躍完成疫苗接種，以提升保護力。

王文彥表示，今天桃市新增2,151例本土確診個案，相較於昨（8）日的1,693例，上升約27.05 %，其中65歲以上個案占7.92%、18歲以下個案占26.46%；全國今日新增2萬3,458例，相較於昨（8）日的1萬5,206例，上升約54.27 %。

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王文彥說，根據中央流行疫情指揮中心昨公布Omicron亞型變異株BA.5定序結果，全國共累計23例BA.5本土確定病例，其中桃園市有2例，衛生局第一時間收到衛福部疾管署通知，立即啟動疫情調查，並匡列相關接觸者總計匡列8人，其中5人陰性、3人陽性（曾於6月份確診Ct值35-37），陽性檢體已送實驗室協助基因定序，後續再追蹤定序結果。

中央預告接下來2週內，國內BA.5變異株疫情極可能會再度爆發，呼籲民眾千萬不能鬆懈，「戴口罩、勤洗手、打疫苗」仍是當前降低病毒感染的最有效防護策略。

▲桃園市政府規劃，8/12（週五）起一連兩天加開社區接種站，以強化市民防護力。（資料照／記者沈繼昌翻攝）



王文彥強調，截至目前為止，桃市65歲以上民眾尚未完成第2次追加劑人數約有12萬人，另6個月至5歲幼童也有超過8萬人未完成第一劑接種。市府規劃將在本週五（12日）、六（13日）加開21處社區疫苗接種站，其中8/12上午8時至12時提供所有符合各劑次施打資格民眾接種莫德納（約1萬2千人次）及高端（約2千4百人次）疫苗；週六（8/13）上午同一地點則提供6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗接種，可提供約1萬2千人次嬰幼兒疫苗接種。目前桃園市疫苗供應量充足，民眾可就近選擇接種站或儘速前往合約院所評估接種，以增強自我防護力。

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