沒執照竟開業7年！男幫裝假牙治療齟齒　桃園衛生局突檢栽了

▲桃園市黃姓男子未取得牙醫證照，竟從2014年至2021年間私設牙科治療設施為病患製作假牙與治療，市府衛生局去年10月查獲後依違反醫師法函送偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子明知自己並未取得牙醫師證照，逕在中壢區住處開設「萬春」牙醫招牌對外招攬生意，有病患付款拔牙，最後發現牙醫竟落跑，人去樓空，憤而向衛生局檢舉。桃園市政府衛生局去年10月派員稽查，當場發現黃姓男子在住處私設牙醫設施，並對外裝設假牙與治療齟齒等醫療行為，依違反依醫師法函送桃檢偵辦；桃園地檢署複訊時，黃男坦承並無醫師執照，檢方偵結依違反醫師法提起公訴，並沒收犯罪所得10萬元。

檢警調查，58歲的黃姓男子在中壢區新生路住處開設「萬春」牙醫招牌對外招攬生意，經查出黃男自2014年起至2021年10月間被查獲為止，為病患治療齟齒、裝設假牙等醫療行為，根據桃園市衛生局查出，黃男遭檢舉為病患拔牙與裝設假牙，衛生局於去年10月22日下午2時許突檢稽查，當場查出黃男並無牙醫執照，卻私設牙醫設施，現場起出牙科治療椅、探針等醫療器材為病患治療，衛生局依違反醫師法將黃男函送偵辦。

桃檢複訊時，黃男坦承並無牙醫師執照，辯稱病人是透過親友口耳相傳介紹，他幫忙治療牙周病、裝置假牙等醫療行為；桃園市衛生局則提供民眾檢舉曾接受黃牙齦治療與裝置假牙、給藥等醫療行為，與現場起出牙科紀錄表、顧客聯絡等資料佐證，衛福部醫事管理系統則提供黃男並未具牙醫師執照等證據，檢方偵結依違反醫師法而執行醫療業務罪嫌提起公訴，並請院方查扣其現場犯罪所得10萬元。

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