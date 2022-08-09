杜拜台人遭虐影片曝！他慘遭電擊哀號...掌鏡者嗆：挺能忍的啊

記者陳宏瑞、林冠吟／高雄報導

近日國人求職遭詐騙集團誘至柬埔寨、緬甸等地情事層出不窮，高雄地檢署日前獲報，有詐騙集團誘騙台人前往杜拜從事詐騙機房工作，標榜報到20萬、半年獎金100萬元，且關鍵的工作條件還十分寬鬆，只要年齡在35歲以下、且1分鐘能打30個字即符合要求，約有50名年輕人心動前往，一下機才發現上當，但早已後悔莫及。檢調獲報後，也鎖定2名主嫌並傳喚到案，訊後將2人聲押獲准。而台人在當地遭到凌虐的影片也曝光了！

▲台人被騙去杜拜詐騙，稍有不服就慘遭有中國口音的詐騙集團人員電擊痛毆 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

根據最新曝光的影片，一開始可以聽見一名有中國腔調的男子不斷對著一名白衣男痛毆，更喝令男子「跪下」，隨後便拿出電擊棒來不斷朝男子身上電擊，男子慘遭電擊後只能不斷閃躲，偶爾忍不住發出痛呼，就被掌鏡者持電擊棒瘋狂電擊，並對男子喊，「我看你還會叫啊」、「挺能忍的啊」。

▲杜拜詐騙，男子遭到電擊棒狂電痛毆。（圖／記者陳宏瑞攝）



被害男子一路閃躲，直到被逼進角落裡閉無可避。而男子拍下整段凌虐影片的目的，疑似除了教訓被騙到當地的台人外，也疑似為了將恐嚇影片寄送給被害人家屬索取贖金，掌鏡男子隨後更對著鏡頭表示，「看到沒，這個人因為你，沒事，你等著，有一天你的身分證也會登在整個台灣的報紙新聞上。吃我錢嗎，放心，我會讓他在這裡過的生不如死，我不賣他啦，我就讓他在我手裡折磨他。」

雄檢日前接獲情資後，立即成立專案小組偵辦，經協調外交部等單位協助、深入蒐證後，發現該集團成員持續誘騙國人赴境外工作，還在臉書上打廣告，「人到位、錢到位」，聲稱免費提供食宿、機票、PCR檢測等費用，且報到就先給20萬元，每月月薪3萬餘元，加上獎金，半年收入即可輕鬆突破100萬，吸引年輕人前往。

▲▼杜拜詐騙 。（圖／記者陳宏瑞攝）



檢方發現，詐騙集團開出的關鍵工作條件還相當寬鬆，條件限制僅有「年齡35歲以下」、「1分鐘打字達到30字」2項要求，還強調「不是詐騙、不打電話」。但待受害者上當抵達當地後，詐騙集團會由陸籍幹部即前往接機，並立刻沒收護照、限制使用行動電話，隨後安排前往電信機房內從事詐騙工作。

其中有台灣人因績效不佳或拒絕從事詐騙工作，又遭陸籍幹部以每人迪拉姆3萬元（約台幣25萬元）不等代價，轉賣予其他詐騙集團，繼續從事其他詐騙機房工作，更有國人因試圖逃跑而被上銬拘禁，並遭到拘禁、毆打或電擊。

檢調掌握，疑似被害人約有50人，目前返台到案的被害者有22位，最年輕者僅22歲，年齡分布多在22至29歲，最年長者為36歲；由於陳嫌、蕭嫌是仲介後再從上游取得報酬，如果介紹的受害者年紀較大，報酬還會被扣抵，幕後上游疑似較喜愛年紀為2字頭的年輕人，研判可能認為該世代較擅長使用手機、網路。

檢調指出，這些台灣的被害者有人待滿半年以上才離境杜拜，但也有人待2、3周就離境了，被害人有趁機逃跑也有用手機報警，之後再向外館申請臨時護照，檢察官為了避免有更多人受害，在複訊後向法院聲請羈押陳、蕭兩人獲准，後續將持續擴大清查被害人及幕後其他共犯，也呼籲民眾透過網路求職時，應小心謹慎，對於高薪且不合常理之海外徵才廣告，更要審慎評估，以免受騙上當。