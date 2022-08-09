張東正參選彰化市長爆藍營分裂　林世賢：最重要是誰有能力做事

▲彰化市長林世賢。（圖／翻攝自彰化市長林世賢臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

2022九合一大選年底即將登場，隨著藍營資深老將張東正因彰化市長初選失利，昨天宣布以無黨籍參選，爆發藍營分裂危機，對此競選連任的市長林世賢說，有多少人要角逐市長選舉，並非他最在意的事，他在意的是「君子之爭」；另外更重要的是，要檢視有意投入市長選舉的人，是否真的有能力為彰化做事。

林世賢市長強調，希望大家來一場君子之爭，他現階段比較關心市政建設推動，能否真正提出有利於彰化市建設繁榮的政見、也就是能否「端出牛肉」，市政有成果，才能得到人民認同。

林世賢指出，目前正在進行的是，已確定要興建的彰化第一家百貨公司興建案，將促請彰化縣政府儘速核發給拿到建照，鐵路高架化早日動工。

另外彰化市公所為善用國定古蹟扇形車庫的觀光磁吸效應，積極開發「鐵路觀光廊道」，一步步建構後站立體停車場、扇步道、戶羽機關車園區及活化臺鐵舊宿舍群，逐步成形的觀光廊道為彰化市贏得交通部觀光局「觀光經典小鎮」認證。

荒廢15年重新打造而成的「戶羽機關車園區」，目前已經引進民間資源進駐，已於7月正式開幕，民生地下道旁的臺鐵舊宿舍廣場綠地也已完工啟用，已拆除圍籬，讓市民走進歷史、也走近城市。