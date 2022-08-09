　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

情人節辣吻海派酒店妹！彰化議員洪柏葳再被妻抓包：同居理K小三

▲▼彰化縣議員洪柏葳捲入桃色風波。（資料圖／翻攝自臉書／爆料公社）

▲▼彰化縣議員洪柏葳3年前因為和酒店妹拍下親密照，引發家庭風波。（資料圖／翻攝自臉書／爆料公社）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議員洪柏葳2019年情人節被踢爆，趁老婆懷孕8個月，與1名台中海派酒店的長髮美女玩親親，還將畫面po網公開示愛，當時他對外澄清只是和朋友打賭，結果3年後又被老婆抓包，勾搭上一名台中理容院女服務生還同居，打算提告侵犯配偶權。對此，洪柏葳剛剛透過友人回覆《ETtoday新聞雲》，表示「會與老婆好好談談」。

洪柏葳是彰化紅派栽培的新一代戰將，父親洪鎮雄曾當過市民代表，交棒給大兒子後洪柏葳後，洪柏葳先高票當選市民代表、縣議員，在政壇表現不輸給老爸，但卻總是因為桃色風波鬧上媒體版面。

▲▼彰化縣議員洪柏葳捲入桃色風波。（資料圖／翻攝自臉書／爆料公社）

▲彰化縣議員洪柏葳再度捲入桃色風波。（圖／ETtoday資料圖）

回顧2019年情人節當天深夜，洪妻爆料「我挺著八個月大的肚子每天在家等你回家，而你在七夕情人節卻讓我看到這個？我昨天半夜睡覺時被我媽的電話吵醒，她說在臉書上看到這個，我整個人驚醒後， 我媽非常生氣的從北部趕來台中把我帶回家。而從我回到北部的家到現在他沒一通電話只丟了『抓姦要在床』、『妳不信我能怎樣』⋯更也不像一般人被誤會了會要飛奔來向我跟我媽解釋⋯⋯。」

▲▼彰化縣議員洪柏葳捲入桃色風波。（資料圖／翻攝自臉書／爆料公社）

▲洪柏葳小舅子3年前po文。（資料圖／翻攝自臉書／爆料公社）

洪柏葳當時對外澄清說，有朋友請他到個人的招待所喝酒暢談，席間有長髮女子作陪，酒過三巡後，便與朋友相賭，看他敢不敢將與女生玩親親的畫面po上網，於是便照做，到了半夜酒醒起床，「要命！」才知道一切都太遲了，臉書也被灌爆，妻子也誤會，家人更不能諒解。「我是一個公眾人物，我還要選舉，不可能拿自己的政治前途開玩笑」，一切只希望大家能原諒他此次的戲謔作為，也希望妻子不要再生氣了。

不料，洪妻今日又向媒體爆料，指洪柏葳又和另一名理容店小三同居，《ETtoday新聞雲》今天打電話、用Line、多次聯繫，全都已讀不回，用臉書messenger傳訊，他先回訊「沒有好採訪的」，又將訊息收回。其父洪鎮雄說，兒子鮮少回家，也不知道兒子與媳婦之間發生的事情，洪的一名友人代他回覆《ETtoday新聞雲》，針對老婆爆料有同居女友一事，沒有多加說明，但幫洪轉達「會與老婆好好談談」。

洪柏葳目前長順街的服務處，因為租屋到期，屋主收回整理，也將另外在附近尋覓競選總部，日前才傳訊息給政壇好友，即將角逐年底議員選舉，尋求連任，訊息內文還寫到「因為私事鬧上不好的畫面」造成大家的困擾，真心致上最大的歉意，也希望長輩及親朋好友能再給他一次服務鄉親的機會，未料今天又因疑似與理容院女服務生同居，再度成為彰化政壇焦點。

▲▼彰化縣議員洪柏葳捲入桃色風波。（資料圖／翻攝自臉書／爆料公社）

▲彰化縣議員洪柏葳服務處因租屋到期將另外選址。（圖／記者唐詠絮翻攝）

►台北「茹曦酒店」超優惠！1泊1食才2880元，想當網美必去

ET快訊
快訊／台大撤銷林智堅學位　陳時中：專業的事就在體制內解決
全文／林智堅律師團2211字聲明　指控台大不符程序正義
LIVE／直球對決台大　林智堅開記者會說明
可賺120萬！22台人赴杜拜遭虐打轉賣　2豬仔頭落網
「一屍五命」恐成真？　網湧高嘉瑜臉書：拜見仙姑
快訊／台74轎車遭小貨車追撞「扁掉」　後座乘客慘死
快訊／林智堅律師團4點聲明：台大學倫會黑箱作業　公正性被污染
議員被爆吻酒店妹「同居服務生」　尷尬回應：會與老婆好好談談
快訊／台大認定林智堅抄襲撤學位　教育部回應
林智堅涉抄襲「台大撤學位」！　他揪1疑點：非常不合邏輯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

明仁會「藥房」藏中和社區大樓！恐怖膠囊混4毒品...1年奪93命

3寶媽「4貼騎車」到處借錢　起底黑歷史！夫當街毆兒...妻遭通緝

不止柬緬！半年100萬騙22台人赴杜拜虐打轉賣　2無良豬仔頭落網

快訊／台74轎車遭小貨車追撞「扁掉」　後座乘客搶救不治

情人節辣吻海派酒店妹！彰化議員洪柏葳再被妻抓包：同居理K小三

婦眼眶泛淚領10萬「贖兒子」　志工勸阻竟遭疑：妳也是詐騙吧？

老婦人騎車掉落2米深大排受困　南消即時救援挽救一命

跑山獸搜救影像全紀錄！台鐵員工趴臥潭底　上百蝴蝶飛舞的美與悲

以為沒事...騎贓車兩度臨檢都闖關　偷車賊再騎去看動漫展栽了

桃園白車左轉與砂石車對撞！車頭撞爛女駕駛雙腿受傷送醫

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

妻伸手要尪做4動作給驚喜　他照做下秒被喊：去洗碗！

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

潤娥唱出「獅子吼」太妍急阻止！　秀英脫衣拚了…還變身司機ＸＤ

短裙妹逆向＋停紅線　飄酒味騙警：只是移車

王家梁堅持「各自開車出門」！　許維恩氣喊「抓姦」：活膩了

明仁會「藥房」藏中和社區大樓！恐怖膠囊混4毒品...1年奪93命

3寶媽「4貼騎車」到處借錢　起底黑歷史！夫當街毆兒...妻遭通緝

不止柬緬！半年100萬騙22台人赴杜拜虐打轉賣　2無良豬仔頭落網

快訊／台74轎車遭小貨車追撞「扁掉」　後座乘客搶救不治

情人節辣吻海派酒店妹！彰化議員洪柏葳再被妻抓包：同居理K小三

婦眼眶泛淚領10萬「贖兒子」　志工勸阻竟遭疑：妳也是詐騙吧？

老婦人騎車掉落2米深大排受困　南消即時救援挽救一命

跑山獸搜救影像全紀錄！台鐵員工趴臥潭底　上百蝴蝶飛舞的美與悲

以為沒事...騎贓車兩度臨檢都闖關　偷車賊再騎去看動漫展栽了

桃園白車左轉與砂石車對撞！車頭撞爛女駕駛雙腿受傷送醫

快訊／台大撤銷林智堅學位　陳時中：專業的事就在體制內解決

明仁會「藥房」藏中和社區大樓！恐怖膠囊混4毒品...1年奪93命

台大認定抄襲都是國民黨搞的？　他點名一人戳破「藍綠對決」

林智堅原定本周到台大說明論文　賴香伶批：以為世界是為了他打轉

牆壁裡傳來微弱求救聲　他鑿破撈出「巴掌大毛球」樂當現成奶爸

淨灘撿到龍涎香！專家檢測：上等真品　台灣本島海灘首例

時代的眼淚流回去！分手6年　威秀8／11重回原凱擘影城

全文／林智堅律師團2211字聲明　指控台大不符程序正義

變種生物？她驚見「樹上3隻大白蟬」傻眼　14萬人笑翻：喵喵叫嗎

「陳時中昔稱林智堅盟友」　蔣萬安：交代清楚為何不斷護航

翹臀辣妹公園玩彈力繩秀小蠻腰　尷尬「卡胯下」...網友隔螢幕都痛

社會熱門新聞

台男跳樓逃出柬埔寨！　揭最年輕豬仔僅15歲

飛行傘教練迫降山區　想起「跑山獸的話」獲救

正妹刺青師出事了！塗麻醉藥膏出包　判決結果出爐

水電工飛澎湖卻到柬埔寨！誆當AV男優手法曝

「老虎蜜蜂」嘉義店開幕淹大水　第4天被火燒光

快訊／南投兇殺！移工仲介滿身傷陳屍住家

快訊／台中4歲女童住家9樓墜1樓中庭　送醫不治

載童揹嬰3寶媽「4貼騎車」　到處借錢　

快訊／嘉義文化夜市凌晨大火　連燒7店鋪

便當店控女警偷竊　負評被灌爆慘剩1.9星

檳榔西施車頭燈全亮　桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血

柬埔寨詐騙「台灣人被拒救」　求才文6關鍵字要小心

蘆洲女學生3樓墜1樓　雙腿骨折＋脊椎重創

加錯油害當場拋錨　他怒告全國加油站結果曝

更多熱門

相關新聞

全文／林智堅律師團2211字聲明　指控台大不符程序正義

全文／林智堅律師團2211字聲明　指控台大不符程序正義

民進黨桃園市長參選人林智堅台大論文涉抄襲爭議，經台大學倫會審議後，台大今（9）日上午公布相關案件審查結果，建議撤銷林智堅碩士學位。對此，林智堅的委任律師黃帝穎下午透過臉書公布「林智堅律師團對台大學倫會審定撤銷學位之聲明」，直指蘇宏達未依法迴避，致無法確保學倫會組織及處理程序之公正客觀，且學倫會審定違反《行政程序法》第9條規定客觀義務，學倫會曲解保密規定，無異黑箱作業。林智堅本人下午也將舉行記者會公開回應。

「陳時中昔稱林智堅盟友」　蔣萬安：交代清楚為何不斷護航

「陳時中昔稱林智堅盟友」　蔣萬安：交代清楚為何不斷護航

賴香伶：還了高嘉瑜講「一屍五命」的用心

賴香伶：還了高嘉瑜講「一屍五命」的用心

昔預言林智堅恐釀一屍五命　高嘉瑜緩頰：能力比學歷重要

昔預言林智堅恐釀一屍五命　高嘉瑜緩頰：能力比學歷重要

林智堅被認定抄襲　黃珊珊讚台大風骨

林智堅被認定抄襲　黃珊珊讚台大風骨

關鍵字：

彰化縣議員洪柏葳理容院桃色風波2022九合一大選2022彰化縣

讀者迴響

熱門新聞

正妹直播賣貨一半胸部走山！畫面網看傻

台女孩柬埔寨「7天遭侵犯9次驚悚實錄」！

台大認定「林智堅抄襲」撤碩士學位

辭掉20年西瓜哥哥「40歲晉升CEO」！砸600萬創業

快訊／台大認定抄襲　林智堅回應：不理解實質內容

趙露思「台灣學餐賣餛飩」畫面瘋傳！

台男跳樓逃出柬埔寨！　揭最年輕豬仔僅15歲

飛行傘教練迫降山區　想起「跑山獸的話」獲救

罹乳癌二期！她自爆「愛吃1類食物」…醫愣了：機率增67%

抗乳癌30年！奧莉薇亞紐頓強病逝

正妹刺青師出事了！塗麻醉藥膏出包　判決結果出爐

「台軍根本不堪一擊」　他：統一日子近了

水電工飛澎湖卻到柬埔寨！誆當AV男優手法曝

愛愛後男友突啟動「情慾開關」　她崩潰分手

水電工飛澎湖「下機已到柬埔寨」　律師揪5疑點

更多

最夯影音

更多
工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩
蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面