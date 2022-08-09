情人節辣吻海派酒店妹！彰化議員洪柏葳再被妻抓包：同居理K小三

▲▼彰化縣議員洪柏葳3年前因為和酒店妹拍下親密照，引發家庭風波。（資料圖／翻攝自臉書／爆料公社）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議員洪柏葳2019年情人節被踢爆，趁老婆懷孕8個月，與1名台中海派酒店的長髮美女玩親親，還將畫面po網公開示愛，當時他對外澄清只是和朋友打賭，結果3年後又被老婆抓包，勾搭上一名台中理容院女服務生還同居，打算提告侵犯配偶權。對此，洪柏葳剛剛透過友人回覆《ETtoday新聞雲》，表示「會與老婆好好談談」。

洪柏葳是彰化紅派栽培的新一代戰將，父親洪鎮雄曾當過市民代表，交棒給大兒子後洪柏葳後，洪柏葳先高票當選市民代表、縣議員，在政壇表現不輸給老爸，但卻總是因為桃色風波鬧上媒體版面。

▲彰化縣議員洪柏葳再度捲入桃色風波。（圖／ETtoday資料圖）

回顧2019年情人節當天深夜，洪妻爆料「我挺著八個月大的肚子每天在家等你回家，而你在七夕情人節卻讓我看到這個？我昨天半夜睡覺時被我媽的電話吵醒，她說在臉書上看到這個，我整個人驚醒後， 我媽非常生氣的從北部趕來台中把我帶回家。而從我回到北部的家到現在他沒一通電話只丟了『抓姦要在床』、『妳不信我能怎樣』⋯更也不像一般人被誤會了會要飛奔來向我跟我媽解釋⋯⋯。」

▲洪柏葳小舅子3年前po文。（資料圖／翻攝自臉書／爆料公社）

洪柏葳當時對外澄清說，有朋友請他到個人的招待所喝酒暢談，席間有長髮女子作陪，酒過三巡後，便與朋友相賭，看他敢不敢將與女生玩親親的畫面po上網，於是便照做，到了半夜酒醒起床，「要命！」才知道一切都太遲了，臉書也被灌爆，妻子也誤會，家人更不能諒解。「我是一個公眾人物，我還要選舉，不可能拿自己的政治前途開玩笑」，一切只希望大家能原諒他此次的戲謔作為，也希望妻子不要再生氣了。

不料，洪妻今日又向媒體爆料，指洪柏葳又和另一名理容店小三同居，《ETtoday新聞雲》今天打電話、用Line、多次聯繫，全都已讀不回，用臉書messenger傳訊，他先回訊「沒有好採訪的」，又將訊息收回。其父洪鎮雄說，兒子鮮少回家，也不知道兒子與媳婦之間發生的事情，洪的一名友人代他回覆《ETtoday新聞雲》，針對老婆爆料有同居女友一事，沒有多加說明，但幫洪轉達「會與老婆好好談談」。

洪柏葳目前長順街的服務處，因為租屋到期，屋主收回整理，也將另外在附近尋覓競選總部，日前才傳訊息給政壇好友，即將角逐年底議員選舉，尋求連任，訊息內文還寫到「因為私事鬧上不好的畫面」造成大家的困擾，真心致上最大的歉意，也希望長輩及親朋好友能再給他一次服務鄉親的機會，未料今天又因疑似與理容院女服務生同居，再度成為彰化政壇焦點。

▲彰化縣議員洪柏葳服務處因租屋到期將另外選址。（圖／記者唐詠絮翻攝）