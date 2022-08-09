他揭林智堅論文案「不可能逆轉」1關鍵　勸告誠實為上策

▲民進黨桃園市長參選人林智堅。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

台大9日記者會上公布民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議審定結果，認定屬於抄襲且情節嚴重，建議撤銷碩士學位，並經教務處核定。名嘴黃揚明9日於臉書發文指出，台大社科院長蘇宏達在記者會秀出余正煌提出「2016年1月28日版本」草稿，絕對是關鍵證物，直言林智堅就算透過申訴、訴訟救濟都不可能逆轉審定結果，勸林智堅「誠實為上策」。

林智堅論文抄襲爭議延燒，甚至引發藍綠爭議，台大之前都未公開說明，但在9日上午10時左右臨時通知媒體，在上午11時召開記者會，並由台大主秘王根樹、台大教務長丁詩同、台大社科院長蘇宏達、也是這次倫理審查委員會召集人共同召開記者會說明。

蘇宏達在記者會中提到，碩士論文的摘要是核心的新發現，而余正煌論文摘要最早出現，且他有提出不同版本，是在2016年7月口試版本，林智堅論文摘要則最早出現於2017年1月口試版本。

至於雙方論文重疊部分，蘇宏達表示，其中4段余正煌論文最早出於2016年1月28日版本，林智堅論文最早出現於2017年1月口試版本。他指出，依據不同版本比對都得到一個結論，「抄襲的部分，余生都早於林生」。

對此，黃揚明進一步解釋，由於林智堅、陳明通舉證的最早證據為陳明通在2016年2月1日寄給林智堅助理楊玲宜的版本，然而，余正煌提供的2016年1月28日論文版本，早於陳明通提出的證據，再加上台大審定委員會認定林智堅論文4段抄襲內容出自余正煌1月28日版本，故余正煌提出2016年1月28日版本，「這份草稿絕對是關鍵證物」。

黃揚明表示，此外，審定委員會表示，林智堅公證的電郵與這份檔案，無法證明寄送的原稿原始作者為林智堅，也無證據顯示，在此電郵之前，陳明通有無收到林智堅寄送的文稿。蘇宏達則提及，電郵中有「請智堅自我發揮一下」字句，其真意與實情不能確知。

黃揚明直言，無論林智堅要申訴、訴訟救濟，許多事實證據都不可能因此逆轉，誠實才是上策。