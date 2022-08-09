快訊／林智堅律師團4點聲明：台大學倫會黑箱作業　公正性被污染

▲民進黨桃園市長參選人林智堅。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅台大論文涉抄襲爭議，經台大學倫會審議後，台大今（9）日上午公布相關案件審查結果，建議撤銷林智堅碩士學位。對此，林智堅的委任律師黃帝穎下午透過臉書公布「林智堅律師團對台大學倫會審定撤銷學位之聲明」，直指蘇宏達未依法迴避，致無法確保學倫會組織及處理程序之公正客觀，且學倫會審定違反《行政程序法》第9條規定客觀義務，學倫會曲解保密規定，無異黑箱作業。

林智堅委任律師團表示，蘇宏達未依法迴避，致無法確保學倫會組織及處理程序之公正客觀，蘇宏達於委員會審定之前，即藉撰寫公開信之方式，評論、指稱並定調林智堅論文案為「抄襲醜聞」（plagiarism scandal），已然先入為主斷定本件有前揭違反學術倫理之行為，該委員會整體的公正性已遭污染致生疑慮。

委任律師團指出，依據《行政程序法》第9條明文規定「行政機關就該管行政程序，應於當事人有利及不利之情形，一律注意。」之客觀義務，台大學倫會竟對有利於林智堅證明著作在先的公證書等客觀證據，未有一律注意，無視相關文字確係林先生先予撰寫，而非引用他人文字、資料之情形，僅機械式以論文口試前後時間比對，即草率認定林智堅抄襲，顯然違反《行政程序法》第9條規定。

委任律師團並指，學倫會曲解保密規定，無異黑箱作業，既漠視當事人權益，又欠缺有效監督機制擔保，有失公正行政程序應以公正、公開、透明為原則，採取不公開之秘密處理程序，對當事人之權益影響甚鉅，為屬例外，而基於「例外從嚴解釋原則」，其保密之對象應僅限於「外部」不特定人員，不及於參與程序之「內部」特定人員，才符合手段與目的相當的比例原則。

委任律師團質疑，台大學倫會以絕對保密方式進行審查，形同黑箱作業，既欠缺擔保組織公正性及程序正當性的有效機制，也損及當事人應有的知情權，有失公平，其最終決定如何能取信於人？

此外，委任律師團也表示，學倫會的組織與程序公正客觀有疑，卻有撤銷學位之權限，違反比例原則。聲明指出，學位授予是嚴肅的法定程序，也經過包含校內外口試委員的專業判斷與決定，而學術倫理如果涉及撤銷學位，在審定委員的組成及處理程序上，至少要有相對應的組織及程序保障作為擔保，否則，在委員會的組成、程序都不嚴謹的情況下，草率審定，最終卻有權撤銷學位，顯然輕重失衡，有違比例原則。