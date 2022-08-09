林智堅抄襲後「1舉動」惹毛鄉民　留言一面倒轟：退選才能止血

▲林智堅論文被台大認定為抄襲。（圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

堅稱論文是原創的林智堅，今（9）日卻遭台大母校打臉，認定是抄襲余正煌。而林智堅下午3點將開記者會，將親上火線解釋，對此，網友紛紛不領情喊話「又有重要事證了喔」、「好了啦～智堅」、「再拗繼續拗，讚讚讚」。

針對林智堅涉嫌抄襲余正煌碩士論文一案，審定委員會召集人、台大社科院長蘇宏達表示，委員會以2人論文進行比對，發現2篇論文一開始就產生高度重疊，比對後相似度更高達40%。

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蘇宏達進一步分析，委員會經過逐章、逐節、逐段、逐小節比對，林生和余生的學位論文，在認定研究對象等都有高度文字相似性而構成抄襲，然而林生論文中的中文摘要，全部七行和余生中文幾乎一模一樣，而碩士論文結論，兩篇論文中文摘要到結論文字，也高度相似和重疊，充分討論後認定余生、林生兩論文構成抄襲且情節嚴重，也就是林生抄襲余生。

至於獲得清白的余正煌，稍早他也透過委任律師張祐齊發聲。張祐齊說，今天非常臨時收到這樣的訊息，所以有跟余正煌先生討論過怎麼回應。第一個，台灣大學社會科學院學術論文違反學術倫理審定委員會，認定余正煌先生並無抄襲之情事，對此深表欣慰。針對余正煌先生近日遭受毀謗、違反著作權之不實指控等相關情勢，將於適當時間提出告訴，以維權利。律師曾威凱則說，余正煌先生真的沒有抄襲，清白不證自明，律師蒐集相關資料後，會在適當時機提告。

而林智堅委任律師黃帝穎也發文回應，表示9日上午外交部才開國際記者會，為了國家安全向國際發聲，而一直未對外界回應的台大卻突然通知9日上午也要開記者會講論文案，質疑「社會會相信蘇宏達不是政治操作？不是為中國武嚇轉移焦點？」

此外，最新消息也指出，林智堅競辦發表最新回應表示，將針對台大學論相關議題，於9日下午3點於民主進步黨中央黨部10樓說明最新情形，而會上林智堅本人也將親自出席，並還有總幹事鄭運鵬與委任律師黃帝穎等人。

消息曝光後，PTT板上網友對於林智堅的一舉一動，紛紛狠酸「 可不可以拿真的有料的事證出來 不然一面倒，我怎麼看戲」、「臺大給三次機會都不去，開什麼記者會」、「審查完了你提事證，有啥用」、「好了拉，再拗真的很難看」、「滾啦，道歉很難？」「我建議是退選，這樣才能止血，不要以為桃園人沒人在乎論文」。

▼鄉民炸鍋，希望林智堅能認清事實。（圖／翻攝PTT）

