中重症+34！　17歲少女「染疫+鎮靜劑過量」加護救治中

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布新增通報34例中重症，是98天以來新低，其中特殊個案為17歲青少女，本身有慢性精神疾病且長期服藥，7月30日新冠確診，8月2日、3日連續兩天因為心悸就醫，給予鎮靜劑，觀察期間突然昏迷，檢查顯示有心博過慢、心律不整、血壓過低，疑似鎮靜劑過量，收治小兒加護病房。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，這名17歲青少女，接種兩劑疫苗，本身有慢性精神疾病且長期服藥，7/30咳嗽喉嚨痛新冠確診，8/2因為心悸就醫，給予鎮靜劑，8/3再度因為心悸到急診，也給予鎮靜劑，觀察期間突然昏迷，檢查顯示有心博過慢、心律不整、血壓過低，疑似鎮靜劑過量，收治小兒加護病房，8/6症狀改善已經拔管移除呼吸器。

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羅一鈞表示，目前意識清楚，病況穩定，仍在加護病房治療中，診斷為心因性休克、疑似鎮靜劑過量，也有新冠病毒感染，分類為共病。

根據指揮中心統計，13~18歲青少年重症12例，死亡維持4例；重症個案分別有7肺炎、2MIS-C、2共病、1心肌炎，今日新增個案歸類於共病。

▲▼指揮中心公布8/9確診分布及中重症、死亡個案。（圖／指揮中心提供）