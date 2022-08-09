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幼兒BNT供貨時程未定「3個月才能打完3劑」　莊人祥：可先打莫德納

▲▼兒童版BNT，稀釋過後5歲至11歲兒童每人接種劑量為10微克。（圖／路透）

▲BNT兒童疫苗。（圖／路透）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9）日宣布，經過衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家會議討論，針對6個月至未滿5歲幼兒BNT疫苗接種做出建議，需接種3劑基礎劑，每劑3微克(mcg)，第1劑與第2劑間隔至少4週，第2劑與第3劑間隔至少8週？指揮中心發言人莊人祥說明，目前幼兒BNT還在與廠商協調供貨時間，還沒有確定時程，也呼籲家長，近期BA.5疫情上升，可以先打莫德納疫苗。

▲▼針對輝瑞BNT幼兒疫苗，指揮中心8/9公布ACIP專家會議決議。（圖／指揮中心提供）

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▲針對輝瑞BNT幼兒疫苗，指揮中心8/9公布ACIP專家會議決議。（圖／指揮中心提供）

ACIP會議昨天召開，會中專家就6個月至未滿5歲幼兒輝瑞BNT疫苗接種建議進行討論。經評估疫苗臨床試驗安全性及有效性結果、國內外疫情風險，參酌各國現行疫苗接種政策力，建議滿6個月至未滿5歲之幼兒除其他已建議之疫苗外亦可接種Pfizer-BioNTech COVID-19疫苗，以降低感染後住院、重症(腦炎、MIS-C)及死亡風險。

另參酌疫苗臨床試驗、我國食藥署核准之該疫苗適應症與劑量及其他國家預防接種政策，建議接種3劑基礎劑，每劑3微克(mcg)，第1劑與第2劑間隔至少4週，第2劑與第3劑間隔至少8週；也建議以同一廠牌完成應接種劑次。

指揮中心也表示，幼兒BNT接種作業實施時間將視疫苗供應及各地方政府衛生局接種作業安排時間另行公布，但外界仍關心疫苗何時到貨？發言人莊人祥今日說明，目前還在和廠商協調供貨時間，希望他們儘速供應，時程上還沒有確定。

此外，相較於幼兒BNT需接種三劑，幼兒莫德納則是兩劑，莊人祥表示，幼兒完成BNT基礎劑接種總共需要三個月時間，間隔比較久一點，然而近期BA.5可能上升，建議父母親針對幼兒6個月到不滿五歲兒童，可以盡速打莫德納幼兒疫苗。

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