屏東+683！兒童確診數上升　縣府籲家長儘快帶幼兒施打疫苗

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(9)日新增683例本土確診個案，衛生局統計，今年至8月7日屏東縣12歲以下兒童確診人數累計19687人，佔總確診數13.65%；8月7日單日12歲以下兒童確診佔當日確診數的17.9%，顯示近期幼兒染疫比例及風險都增高。

衛生局表示，近期12歲以下兒童確診人數有上升情形，尤其0-4歲上升最明顯。12歲以下兒童免疫力較弱，且防疫自主能力不足，為易受感染族群。屏東縣0-4歲疫苗施打率僅13.6%，5-11歲第二劑49%，開學在即，呼籲家長應儘快安排家中兒童完成疫苗施打。

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兒童感染新冠肺炎後多為輕症，前3～6天會出現類似感冒的上呼吸道症狀，主要是發燒、其次咳嗽、部分有流鼻水、喉嚨症狀、嘔吐等。家長於居家照護期間應細心觀察病況發展、記錄每日身體狀況，注意孩子的體溫、呼吸頻率，並留心意識和食慾，加強個人衛生習慣，頻繁清潔消毒。兒童如出現抽搐、意識不清、呼吸急促、嘴唇發白或發紫、四肢冰冷等，應立即就醫。

縣府再次提醒，屏東兒童防疫急、門診持續開設綠色通道，目前有四家醫院，包括屏東基督教醫院（18歲以下）、國軍屏東分院（17歲以下）、高榮屏東分院（6歲以下）、東港安泰醫院（8歲以下），提供由醫師判定、診療、給藥等一站式服務，每家醫院服務時段不盡相同，民眾可上衛生局官網查詢。