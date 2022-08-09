快訊／余正煌證明清白無抄襲　律師：調查局並無施壓、干預

記者陳家祥／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅爆出碩士論文抄襲爭議，台大論文審定委員會9日上午公布審定結果，指余正煌論文並無抄襲情形，而是林智堅抄襲余，且情節嚴重，核定撤銷林的碩士學位。對此，余正煌委任律師張祐齊說，近日將針對余正煌所受的毀謗、違反著作權等不實指控提出告訴。另外，張也說，過程中，調查局並沒有太多施壓、干預。

台大9日召開記者會表示，經審定委員會調查後，認定余正煌先生的論文並無抄襲情形，而是林智堅先生抄襲余生的碩士論文，且情節嚴重，建議撤銷林生碩士學位；而教務處經核定後，也將撤銷林智堅的台大碩士學位。

台大強調，學術倫理與誠信是學術研究的基本要求，台大堅持此一標準，不會含糊以對，以維護立校近百年的學術名譽。

余正煌委任律師張佑齊、吳俊達、曾威凱下午召開記者會說明立場。張祐齊說，曾經接受媒體訪問過，調查局算是沒有太多的施壓問題，也沒有對這案有太多干涉意見；至於陳明通老師部分，我沒有得到相關訊息，所以我也不便回應。

而提告的部分，張祐齊說，網路上有一些涉及到對余正煌先生名譽構成毀謗的部分，會對這部分提出妨害名譽的告訴。另外，涉及到論文本身有沒有侵害著作權的部分，台大的認定也已經出來，所以我們也會參考台大的說明，來考慮是否對林智堅提出侵害著作權的告訴或自訴。

▲台大決議撤銷林智堅學位。（圖／記者黃國霖攝）

