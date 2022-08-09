林智堅3度未到場說明！律師曝今凌晨發mail：2時段讓台大選

▲林智堅論文遭台大認定抄襲，因此撤銷其碩士學位。（圖／林智堅臉書）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市長參選人林智堅論文抄襲案延燒多日，今(9日)台大上午認定林智堅碩論抄襲情節嚴重，撤銷其學位；審定委員會召集人、台大社科院長蘇宏達表示，有3度邀請林智堅、陳明通，但2人皆未到場說明。對此，林智堅律師曝光mail，表示在台大召開記者會前10.5小時就去信給蘇，並給出2個時段讓台大學倫會安排林智堅到場說明，證明「當事人並未放棄陳述意見權利！」

針對林智堅涉嫌抄襲余正煌碩士論文一案，蘇宏達表示，委員會以2人論文進行比對，發現2篇論文一開始就產生高度重疊，比對後相似度更高達40%。蘇宏達進一步分析，委員會經過逐章、逐節、逐段、逐小節比對，林生和余生的學位論文，在認定研究對象等都有高度文字相似性而構成抄襲，然而林生論文中的中文摘要，全部七行和余生中文幾乎一模一樣，而碩士論文結論，兩篇論文中文摘要到結論文字，也高度相似和重疊，充分討論後認定余生、林生兩論文構成抄襲且情節嚴重，也就是林生抄襲余生。

蘇宏達表示，曾就論文抄襲案3度邀請林智堅、陳明通到場說明，但2人均未現身，最後委員會根據相關證據，判定林智堅論文抄襲。

▲林智堅委任律師黃帝穎。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，林智堅律師團隊今曝光一封mail，表示在台大召開記者會前10.5個小時，律師團隊於今凌晨12時30分去函予蘇宏達，強調歷次書狀均聲明當事人並未放棄陳述意見之權利，因此敬請委員會安排當事人到會陳述意見，並給出11日下午3時、或12日下午1時兩個時段，「以學倫會方便時段優先」。

律師團隊還在信中表示，暫不論前申請依法迴避及主張公正客觀程序等事，律師團全力配合當事人到會陳述意見之權利行使。

▼林智堅律師團隊於今凌晨12時30分去信蘇宏達，並給出2個時段，請學倫會安排林智堅到場陳述意見。（圖／記者沈繼昌翻攝）