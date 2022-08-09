鄭運鵬臉書被洗版遭嗆「出來面對」　網友：不是說看過保證原創？　

▲民進黨桃園市長參選人林智堅出席「尊重設計專業拒絕政治抹黑－建築人與設計師的心聲」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

台大9日宣布民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文抄襲審議結果，認定情節嚴重建議撤銷碩士學位。曾經聲明力挺林智堅未抄襲的民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬臉書立刻遭到網友洗版狠嗆，「出來面對！現在還要怎麼挺？」、「不是你說你看過，保證原創嗎？」

針對林智堅的論文門爭議，鄭運鵬曾出席記者會發聲明表示，「本人閱讀過林智堅市長論文相關資料，相信林市長確為原創，也願意為他持續公開說明澄清，支持林市長贏得勝選；不能讓選舉抹黑者得逞，也不能讓無辜者因抹黑而被拖累。」

不僅如此，鄭運鵬曾在7月18日在節目《鄭知道了》表示，自己對林智堅有信心，但對於中華大學與台灣大學在政治壓力下的審查有疑慮，畢竟中華大學有非常深的國民黨背景，台大則是歷屆校長選舉跟國民黨關係密切，「他們的所長已經都在美國放話了」，強調2所學校是在審查別人的政治清譽跟生命，過程應該全程直播。

而台大於9日上午11時召開臨時記者會，指出二篇論文有許多重疊抄襲之內容，不符合學術倫理的要求；經審定會參酌當事人書面及現場說明，釐清事實並充分討論後，決議余正煌並無抄襲，而是抄襲且情節嚴重，建議撤銷碩士學位。

台大結果一出，鄭運鵬臉書即遭到許多網友留言洗版，「出來面對！現在還要怎麼挺？」、「不是你說你看過，保證原創嗎？」、「你台大畢業的，屈就在台大碩士論文抄襲者之下，恥辱？」