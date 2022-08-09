婦人逛市場暈倒　景美老闆衝出「救到流淚」！暖舉一曝秒謙虛

▲景美老闆見婦人暈倒，急忙上前查看。（圖／廖弘義授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

「老闆熱心立即急救，值得表揚！」有民眾日前在景美市場目睹暖心一幕，透露當時有婦人突然暈倒在地，就有攤位老闆趕緊出來查看並搶救。貼文被轉傳到地方社團，景美人紛紛大讚，「這社會最不缺的就是冷漠與酸民，需要多一點點的關心，老闆好棒」、「老闆東西好吃，人也好」、「最美麗的風景！」

有民眾日前在「我是景美人《與您分享在地生活》」分享一則暖舉，「我是景美人正能量篇：景美市場」，並貼出一張照片，只見畫面中有位身穿粉色上衣的阿姨躺在地上，臉色看上去很蒼白，一旁則有圍著圍裙的男子在查看。

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拍照的人就透露，當時他在景美早市看到有婦人暈倒，一位攤位老闆就趕緊出來幫忙，忍不住順手拍了這一幕，笑讚「值得表揚！」還在留言處直呼，自己也該學如何急救，「因為我不懂，我只有撥電話和搧風而已。」至於後續，婦人之後有清醒過來，並無大礙。

▲老闆一反應過來，馬上上前查看。（圖／廖弘義授權使用）

貼文一出，網友紛紛豎起大拇指，還有景美人秒認出老闆在賣紅糟肉，「看到他都知道是哪一攤，來去買紅糟肉幫他愛的鼓勵」、「老闆東西好吃，人也好」、「哇～老闆帥氣又善良！超棒的！（是說紅糟肉真的超好吃）」、「老闆娘很好很客氣，兒子超有禮貌的，這家紅燒肉是家人的最愛喔！」

事後，老闆廖弘義在臉書貼文，說這件事被分享出來後，客人經過攤位都突然一番盛讚，原本還很納悶，直到顧客誇「你做了很棒的事」，他才會意過來是因為救昏倒婦一事，不禁謙虛笑呼，「其實，這真的沒有什麼，我只是做我認為該做的事而已。」

▲廖弘義發文說明當時的狀況。（圖／廖弘義授權使用）

廖弘義還原當時情況，「事發當時，我發現有人群看似在議論什麼？再仔細一看，好像有婦人昏倒在地上！」但路人有的被嚇到無法反應，也有民眾趕快打電話叫救護車，可就是不見有人上前。他便馬上放下手邊工作跑過去，確認對方的呼吸、心跳和體溫。

此外，他也繼續查看婦人是否有抽蓄顫抖、瞳孔放大、手指僵硬、牙齒咬合等情形，「從體溫不高還有點涼，加上四肢及手指有點僵硬判斷，應該可以確認不是中暑，比較像熱衰竭導致。」

於是，在救護員到場前，廖弘義不斷幫婦人按摩身體、四肢及耳後頸椎的經絡穴位幫助放鬆，甚至緊張到邊按邊流淚，「經過7～8分鐘，當看婦人逐漸甦醒時，心情及壓力也釋放許多」，之後便交給專業醫護人員照顧。最後，老闆還反省，「我也不確定自己處置是否得當，真應該要好好惡補一下急救的知識」，態度相當謙虛。