基隆+260！專責病房空床率68.4%　林右昌籲落實防疫守護健康

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心8日公布國內本土病例，新增1萬5206例，其中基隆新增260例，市長林右昌表示，全市專責病房空床率超過6成5，再次提醒大家本市疫情平緩，面對詭譎病毒BA.5，更應完整接種疫苗，及早形成保護力，同時落實防疫，普渡誠心拜拜之際，保護自己也守護大家健康。

林右昌提醒市民朋友，現是基隆市最熱鬧中元普渡期間，民眾進出飲宴場合或人潮聚集處，大家仍要戴好口罩、手部清消，維持社交距離，持續落實防疫，不能掉以輕心。各項疫苗接種資訊，可上衛生局網站查詢。

有關基隆市疫情部分，本市今日260名確診人數中，外縣市通報40例，佔15.38%；其中女性142人、男性118人；若以年齡別區分，25-34歲有52人最多，占20.00%，其次為45-54歲有35人，占13.46%；至於75歲以上的長者有18人、65-74歲有16人、6歲以下有21人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房79床，目前收治25人、空床54床，空床率68.4%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症10名、中症2名、輕症8名；部立基隆醫院，輕症4名；礦工醫院，輕症1名；三總基隆分院，無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估13萬6154人，利用快速通道的有3萬7368人，有7萬4120人完成健康條件審核，符合資格已派案5萬6317人，條件不符合則有1萬7803人。

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