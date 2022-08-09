亞裔男染猴痘以為是濕疹　紅點急擴散流膿「睡覺被痛醒」

Two days after Kevin Kwong flew home to California from New York, his hands itched so badly, the pain jolted him from sleep.



He thought the problem was eczema. “Everything started rapidly getting worse,” the Emeryville resident said.



It was monkeypox. https://t.co/rQPUdGT6aH — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) August 9, 2022

記者鄭文晴／綜合報導

美國猴痘疫情持續蔓延，據疾控中心的數據，目前累計病例已經超過7500例，並已傳播至美國49個州。一名住在美國加州的亞裔男子曠凱文（Kevin Kwong）表示，起初雙手莫名出現搔癢紅點，沒過幾天紅點開始往全身擴散，經歷多次看診、治療，才診斷出得了猴痘，整個身體就像「被不理解的東西攻佔」，過程「既痛苦又可怕」。

根據《舊金山紀事報》報導，33歲的曠凱文在美國紐約返回加州兩天後，雙手莫名發癢起紅疹，不時會從睡夢中痛醒，原以為是得了濕疹，沒想到「一切都開始迅速惡化」，他表示，「我身上陸續出現更多紅點，甚至擴散到我的臉上，還會流膿」，接著手肘、手臂和腳踝也陸續出現疹子。

曠凱文總共看了6次線上診療，全被診斷得了濕疹，之後一位護士線上診斷他感染皰疹，並開立抗病毒藥物，數小時後，身上出現更多疹子，於是前往一家緊急護理診所，醫生也認同皰疹的診斷，並增加「疥瘡」的治療，輾轉多家醫院，在7月初由傳染病學專家診斷出感染猴痘，身上疹子在用藥首日便停止擴散，恢復狀況良好。

曠凱文認為自己可能在紐約驕傲月（New York Pride）活動，因性接觸而感染猴痘，不過6月下旬出現症狀時，多數在線上診斷的醫護均未提到「猴痘」的可能性，主要是身上紅疹幾乎都集中在手、手腕、腳和肘部，也就是疥瘡常見的主要部位。

隨著美國猴痘病例數量暴增，公衛系統正在努力宣傳猴痘病毒的危險性，並向身體免疫較弱的族群提供限定數量的疫苗。但面對猴痘疫情，被感染的人可能要與一個準備不足、訊息不通的醫療保健系統打交道，因而有可能被延醫、錯誤診斷或不當治療。加州大學爾灣分校傳染病學副教授諾伊默（Andrew Noymer）說，有史以來猴痘第一次跨洲爆發，他研判不會像新冠病毒那樣擴散，但可能會像梅毒般一直存在。

