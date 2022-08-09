　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

減重新革命！台灣新型技術 只要「一噴」瓦解脂肪　讓電商CEO森田也激推

▲▼脂肪,減重,IVENOR,噴噴塑,肥胖因子,宿便,健身,魔滴小綠瓶。（圖／宏睿國際） 

【企劃特輯】

稱霸網路電商及實體通路的減重第一品牌「IVENOR」，繼塑崩之後又推出震撼市場的劃時代產品「魔滴小綠瓶-噴噴塑」，是全台首支採用超微奈米技術的舌下吸收的瘦身噴劑，5秒舌下吸收、20秒全身吸收，極速碎脂持續8小時，「效果就像噴的消脂針，積滿脂肪的肚油，7天即能有效瓦解，甚至網紅森田在節目《女人我最大》也推薦過，預計能幫助無數飽受肥滿困擾的消費者，重回腰瘦曲線！」

▲▼脂肪,減重,IVENOR,噴噴塑,肥胖因子,宿便,健身,魔滴小綠瓶。（圖／宏睿國際）

醫師推薦　剷除肚油的終極手段
台灣人的飲食習慣總離不開飯、麵、快炒及油炸，加上普遍大家工作壓力都不小，人只要壓力大就會想暴飲暴食，長期累積下來身材的共通點就是「肚子都非常大」，情緒會影響代謝，暴食也會使內臟脂肪越來越高。

而最近讓醫師圈及演藝圈都為之瘋狂的「噴噴塑」，堪稱是目前剷除肚油的終極手段，「超微奈米包覆的3大碎脂排空成分，完整狙擊體內肥胖因子，讓滿肚子肥油速速瓦解。」

▲▼脂肪,減重,IVENOR,噴噴塑,肥胖因子,宿便,健身,魔滴小綠瓶。（圖／宏睿國際）

▲▼脂肪,減重,IVENOR,噴噴塑,肥胖因子,宿便,健身,魔滴小綠瓶。（圖／宏睿國際）

新科技「小綠瓶」　不靠吃、不動刀也能維持好身材
時尚網紅CEO森田在節目分享：「去醫美打消脂針，不僅會痛還會先腫一個月才會慢慢消腫，這款用噴的小綠瓶，不動刀就能達到消脂效果，且只有一般口紅大小，攜帶非常方便。一般保健食品需要時間慢慢吸收才能發揮作用，小綠瓶只要在餐前噴在舌下就可以達到20秒全身快速吸收，不管健身、上班族、循環代謝不好、容易宿便的族群通通都能使用，是維持身材不被人發現的小法寶。」

▲▼脂肪,減重,IVENOR,噴噴塑,肥胖因子,宿便,健身,魔滴小綠瓶。（圖／宏睿國際）

如同噴的消脂針　獨家專利成分　頑固脂肪的剋星
能讓「噴噴塑」達到一噴即瘦的驚人效果，除了能精準鎖定脂肪，含有三大黃金成分，野櫻梅萃取物能完整包覆脂肪，再以專利柑橘瓜拿納萃取物擊碎脂肪團塊，讓脂肪不斷變小瓦解；摩洛血橙能排毒清宿便，將體內廢油一次排空。

最重要的是台灣獨家液態常溫定值穩定技術，將高濃度精萃的碎脂因子超微奈米化，藉由口腔舌下黏膜快速吸收，讓效果5秒就能吸收、20秒快速釋放至全身，吸收效果比傳統吞食膠囊須經腸胃分解吸收，來得更快、更有效率！臺灣中西整合醫學會 張宏銘醫師表示：「噴噴塑如同用噴的消脂針，完全是頑固脂肪的剋星！」

▲▼脂肪,減重,IVENOR,噴噴塑,肥胖因子,宿便,健身,魔滴小綠瓶。（圖／宏睿國際）

▲▼脂肪,減重,IVENOR,噴噴塑,肥胖因子,宿便,健身,魔滴小綠瓶。（圖／宏睿國際）

一噴即瘦的「魔滴小綠瓶」哪裡買？
●官方優惠組：https://ivenor.tw/aj7PQ
●EHS東森購物特惠組：https://chshop.work/wCEbu
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓
●門市專線：02-2288-7888
●LINE 官方帳號：https://lin.ee/aWxdK1b
●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/puoK4JHHzM8

ET快訊
快訊／林智堅碩士學位核定撤銷！　台大：不服可向教育部申訴
LIVE／台大引鐵則打臉！　林智堅論文嚴重抄襲將撤碩士學位
快訊／台大認定林智堅抄襲嚴重　張善政說話了
論文相似度40%認定抄襲！　3度邀林智堅、陳明通說明未到
10台人困柬埔寨「對話曝光」！　返台得付150萬或賣腎
判定林智堅論文抄襲　管中閔說重話：傷害校譽
快訊／台大認定抄襲　林智堅回應了
快訊／台大認定嚴重抄襲！　建議撤銷林智堅碩士學位

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

不再當「腹愁者」！紅遍日本消除「腹部脂肪」的妙招

減重新革命！台灣新型技術 只要「一噴」瓦解脂肪　讓電商CEO森田也激推

爸媽喜迎開學孩子哭哭　利百代文具放大絕撫慰幼小心靈

明天搶吃！「呱呱包買2送1」只有5天　酥脆雞皮包油飯太罪惡

麻婆豆腐烏龍麵、黑松露野菇燉飯都有！超商最新聯名蔬食鮮食來了

【廣編】高手在民間！超商店員「創意擺設」炫技無上限

今天吃爆！麥當勞「大麥克、雞塊買1送1」　速食店88節優惠一次看

別只穿CK！「這款」被男網友激推：根本神級內褲！

玉米控歡呼！超商吃得到「蒸雙色玉米」了　300門市限定賣

隱藏版小確幸！2大超商「3C回收價」比一比　這款爽換120元

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

妻伸手要尪做4動作給驚喜　他照做下秒被喊：去洗碗！

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

潤娥唱出「獅子吼」太妍急阻止！　秀英脫衣拚了…還變身司機ＸＤ

穿好看服裝秀身材被嫌　她：難道要老了當壽衣？

王家梁堅持「各自開車出門」！　許維恩氣喊「抓姦」：活膩了

減重新革命！台灣新型技術 只要「一噴」瓦解脂肪　讓電商CEO森田也激推

爸媽喜迎開學孩子哭哭　利百代文具放大絕撫慰幼小心靈

明天搶吃！「呱呱包買2送1」只有5天　酥脆雞皮包油飯太罪惡

麻婆豆腐烏龍麵、黑松露野菇燉飯都有！超商最新聯名蔬食鮮食來了

【廣編】高手在民間！超商店員「創意擺設」炫技無上限

今天吃爆！麥當勞「大麥克、雞塊買1送1」　速食店88節優惠一次看

別只穿CK！「這款」被男網友激推：根本神級內褲！

玉米控歡呼！超商吃得到「蒸雙色玉米」了　300門市限定賣

隱藏版小確幸！2大超商「3C回收價」比一比　這款爽換120元

料理之王3選手秀創意！光泉調味乳飲變出鹹甜雙重美味

南韓80年最強暴雨！首爾淹大水　女星「路旁遭孤立」惶恐影片曝光

罕見休兵！大谷翔平自己選今天　天使代理教頭解釋

殖利率衝5%！金控除權息5家明起輪流演　存股族看這1點才搶進

21歲嫩妹酒醉驚遭男演員性騷！被拉到監視器死角「強迫身體接觸」

華春瑩遭國際酸爆！　俄美女發言人「中文寫加油」力挺

PChome網家上半年營收年減1.4％　每股虧0.26元

王建民的家被擠落！　仁德景觀宅每坪43萬登新豪宅王

說．流行／太空來的「美杜莎頭像」運動鞋狂燒！　幕後工藝曝光

北檢「捍衛戰檢」王銘裕改披律師袍　20年凍齡秘訣曝光

林智堅碩士學位核定撤銷　台大：當事人不服可向教育部申訴

消費熱門新聞

只有今天！麥當勞大麥克、雞塊買1送1

2大超商「3C回收價」比一比！

網爭論水餃醬油哪款最搭　「這品牌」最多人推

超商吃得到「蒸玉米」了！

超商「父親節咖啡優惠」懶人包！

別只穿CK！「這款」被男網友激推：根本神級內褲！

超商搶吃上善豆家、蔬慕最新鮮食

只有5天！呱呱包買2送1明天開吃

肯德基父親節快閃54折　爽吃炸雞蛋撻

「基隆漢堡王」8／10強勢回歸！

王心宜帥兒擺脫畏光小宅男　全靠學童近視控制專用日拋

超商限時3天吃「霜淇淋買1送1」

料理選手PK「未來食物」挑戰賽

大潤發邀天王天后開唱！信眾「翻唱神曲」挑戰3萬元大獎

更多熱門

相關新聞

營養師教「168斷食法」食物選擇3原則

營養師教「168斷食法」食物選擇3原則

由許多明星名人帶起流行的「168斷食法」，可說是這幾年最紅的「國民減肥法」，但對於有些剛開始嘗試的人來說，禁食的16小時完全不吃好痛苦，想吃一點東西，又不知道吃什麼才好。知名營養師張家榕就分享了168斷食法禁食期間的食物選擇3大原則，挑對食物適時少量吃，才能避免影響斷食效果。

身體瘦但小腹凸 4個習慣找回平腹

身體瘦但小腹凸 4個習慣找回平腹

吃炸雞怕胖？營養師教吃炸物6原則

吃炸雞怕胖？營養師教吃炸物6原則

眼部引發飢餓感　3種作法可少吃

眼部引發飢餓感　3種作法可少吃

台東46人甩肉500公斤　醫：關鍵在飲食

台東46人甩肉500公斤　醫：關鍵在飲食

關鍵字：

脂肪減重IVENOR噴噴塑肥胖因子宿便健身魔滴小綠瓶

讀者迴響

熱門新聞

正妹直播賣貨一半胸部走山！畫面網看傻

台女孩柬埔寨「7天遭侵犯9次驚悚實錄」！

辭掉20年西瓜哥哥「40歲晉升CEO」！砸600萬創業

抗乳癌30年！奧莉薇亞紐頓強病逝

快訊／台大認定「林智堅抄襲余正煌」議撤碩士學位

罹乳癌二期！她自爆「愛吃1類食物」…醫愣了：機率增67%

台男跳樓逃出柬埔寨！　揭最年輕豬仔僅15歲

水電工飛澎湖卻到柬埔寨！誆當AV男優手法曝

正妹刺青師出事了！塗麻醉藥膏出包　判決結果出爐

「台軍根本不堪一擊」　他：統一日子近了

愛愛後男友突啟動「情慾開關」　她崩潰分手

快訊／台大認定抄襲　林智堅回應：不理解實質內容

台情侶被騙去柬埔寨淚求救：遭性侵！

飛行傘教練迫降山區　想起「跑山獸的話」獲救

38歲劉香慈突宣布懷第3胎？本尊發聲回應了

更多

最夯影音

更多
工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩
蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面