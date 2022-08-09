減重新革命！台灣新型技術 只要「一噴」瓦解脂肪　讓電商CEO森田也激推

【企劃特輯】

稱霸網路電商及實體通路的減重第一品牌「IVENOR」，繼塑崩之後又推出震撼市場的劃時代產品「魔滴小綠瓶-噴噴塑」，是全台首支採用超微奈米技術的舌下吸收的瘦身噴劑，5秒舌下吸收、20秒全身吸收，極速碎脂持續8小時，「效果就像噴的消脂針，積滿脂肪的肚油，7天即能有效瓦解，甚至網紅森田在節目《女人我最大》也推薦過，預計能幫助無數飽受肥滿困擾的消費者，重回腰瘦曲線！」

醫師推薦 剷除肚油的終極手段

台灣人的飲食習慣總離不開飯、麵、快炒及油炸，加上普遍大家工作壓力都不小，人只要壓力大就會想暴飲暴食，長期累積下來身材的共通點就是「肚子都非常大」，情緒會影響代謝，暴食也會使內臟脂肪越來越高。

而最近讓醫師圈及演藝圈都為之瘋狂的「噴噴塑」，堪稱是目前剷除肚油的終極手段，「超微奈米包覆的3大碎脂排空成分，完整狙擊體內肥胖因子，讓滿肚子肥油速速瓦解。」





新科技「小綠瓶」 不靠吃、不動刀也能維持好身材

時尚網紅CEO森田在節目分享：「去醫美打消脂針，不僅會痛還會先腫一個月才會慢慢消腫，這款用噴的小綠瓶，不動刀就能達到消脂效果，且只有一般口紅大小，攜帶非常方便。一般保健食品需要時間慢慢吸收才能發揮作用，小綠瓶只要在餐前噴在舌下就可以達到20秒全身快速吸收，不管健身、上班族、循環代謝不好、容易宿便的族群通通都能使用，是維持身材不被人發現的小法寶。」





如同噴的消脂針 獨家專利成分 頑固脂肪的剋星

能讓「噴噴塑」達到一噴即瘦的驚人效果，除了能精準鎖定脂肪，含有三大黃金成分，野櫻梅萃取物能完整包覆脂肪，再以專利柑橘瓜拿納萃取物擊碎脂肪團塊，讓脂肪不斷變小瓦解；摩洛血橙能排毒清宿便，將體內廢油一次排空。

最重要的是台灣獨家液態常溫定值穩定技術，將高濃度精萃的碎脂因子超微奈米化，藉由口腔舌下黏膜快速吸收，讓效果5秒就能吸收、20秒快速釋放至全身，吸收效果比傳統吞食膠囊須經腸胃分解吸收，來得更快、更有效率！臺灣中西整合醫學會 張宏銘醫師表示：「噴噴塑如同用噴的消脂針，完全是頑固脂肪的剋星！」

一噴即瘦的「魔滴小綠瓶」哪裡買？

●官方優惠組：https://ivenor.tw/aj7PQ

●EHS東森購物特惠組：https://chshop.work/wCEbu

●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓

●門市專線：02-2288-7888

●LINE 官方帳號：https://lin.ee/aWxdK1b

●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/puoK4JHHzM8