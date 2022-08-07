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台南歸仁釋迦節熱鬧登場　黃偉哲歡迎相揪來吃釋迦

▲台南市歸仁區年度盛事「2022歸仁釋迦節」在歸仁區仁壽宮廟埕熱鬧登場，市長黃偉哲呼籲大家逗陣來歸仁吃釋迦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市歸仁區年度盛事「2022歸仁釋迦節」在歸仁區仁壽宮廟埕熱鬧登場，市長黃偉哲呼籲大家逗陣來歸仁吃釋迦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁區年度盛事「2022歸仁釋迦節」，7日在歸仁區仁壽宮廟埕熱鬧登場，市長黃偉哲呼籲大家逗陣來歸仁吃釋迦，黃偉哲表示，今年的釋迦節活動很豐盛，活動安排有釋迦王評選、農特產品展售、文創提袋滿額送、在地風味饗宴，另外，為感謝農民用心栽種與付出，也特別安排模範農民表揚。

▲台南市歸仁區年度盛事「2022歸仁釋迦節」在歸仁區仁壽宮廟埕熱鬧登場，市長黃偉哲呼籲大家逗陣來歸仁吃釋迦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局長李建裕指出，南市釋迦種植面積約77公頃，約占全台2.89％，產量約1154公噸，其中，歸仁區種植面積62公頃，收成量約934公噸，佔南市8成產量，是台灣西部最大產區。李建裕表示，舉辦釋迦節產業文化活動，就是為了打開「歸仁釋迦」品牌的知名度，今年活動攤商眾多，光是釋迦攤商就高達43家，遊客來臺南可以買到味道最好、品質優良的釋迦。另外現場也有邀請青農展售在地農產品，藉此行銷歸仁農特產品不僅有釋迦外，同時還有西瓜、鳳梨、火龍果、芭樂等新鮮果品。

▲台南市歸仁區年度盛事「2022歸仁釋迦節」在歸仁區仁壽宮廟埕熱鬧登場，市長黃偉哲呼籲大家逗陣來歸仁吃釋迦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局表示，今年歸仁釋迦節即活動內容除了現場有農特產品展售及精彩舞台節目表演外，歸仁區公所與遠東百貨台南成功店、三井OUTLET台南店及萬國通路等店家聯合推出限定優惠活動，即凡持紀念文創提袋於8月31日前至遠東百貨台南成功店消費，即可於指定店家享優惠，如美食街餐飲享9折、古拉爵及涮乃葉等名店享95折等優惠；另三井OUTLET台南店也提供300份入園折價券及湯姆熊親子娛樂等優惠券的好禮；此外，萬國通路則是推出憑券消費滿888元即可獲得精美小禮乙份。這麼多的優惠，邀請市民朋友來趟歸仁釋迦之旅，把握此難得的優惠佳機。

▲台南市歸仁區年度盛事「2022歸仁釋迦節」在歸仁區仁壽宮廟埕熱鬧登場，市長黃偉哲呼籲大家逗陣來歸仁吃釋迦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市歸仁區年度盛事「2022歸仁釋迦節」在歸仁區仁壽宮廟埕熱鬧登場，市長黃偉哲呼籲大家逗陣來歸仁吃釋迦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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