華春瑩用「山東餃子館」向台灣喊話！陸網揪1細節反砲轟：已舉報

記者閔文昱／綜合報導

中國大陸外交部發言人華春瑩7日在推特發文，提到台北有38家山東餃子館、67家山西麵館，直言「味覺不會騙人」，台灣一直是中國的一部分，引發網友議論。不過，Twitter屬於大陸官方控管網站，人民想要瀏覽只能透過「翻牆」的方式，因此不少大陸網友紛紛開酸華春瑩，「官方可以翻牆，人民不可以嗎？」

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／翻攝中國外交部網站）

華春瑩在文章中貼出了一張百度地圖的截圖，稱「百度地圖顯示，台北市有38家山東餃子館、67家山西麵館。味覺不會騙人，台灣一直中國的一部分。失散多年的孩子終究會回家。」該言論也引發網友熱議，有趣的是，就連中國網友也不太買單，表示「完蛋了，我家附近麥當勞、星巴克、肯德基通通都有，原來我在美國！」

▲華春瑩在推特的發文。（圖／翻攝推特）

另外也有大陸網友發現，華春瑩發文的平台是中國禁止的Twitter，官方人員公然「翻牆」的行為隨即讓不少人質疑，「想知道她怎麼上推特的」、「已舉報翻牆」、「她可以上推特，我卻不行」、「為什麼她可以上外網」，有的網友甚至還不知道Twitter是什麼，發問「華姨，請問這是什麼APP呀，我想去支持一下妳」、「這啥APP」，顯得格外諷刺。

事實上，由於官方控管，大陸網友無法進入境外網站，如Facebook、Twitter等，因此不少人選擇利用VPN（虛擬私人網絡）瀏覽這些「受封鎖網站」。但根據《中華人民共和國計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》規定，無論任何單位、個人不得「自行建立」或使用「其他信道」進行網路連線；若違反規定可由公安機關責令停止連網，並給予警告，處人民幣1.5萬元以下罰款，若有違法所得者，依法可沒收。

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