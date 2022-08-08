　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

華春瑩用「山東餃子館」向台灣喊話！陸網揪1細節反砲轟：已舉報

記者閔文昱／綜合報導

中國大陸外交部發言人華春瑩7日在推特發文，提到台北有38家山東餃子館、67家山西麵館，直言「味覺不會騙人」，台灣一直是中國的一部分，引發網友議論。不過，Twitter屬於大陸官方控管網站，人民想要瀏覽只能透過「翻牆」的方式，因此不少大陸網友紛紛開酸華春瑩，「官方可以翻牆，人民不可以嗎？」

▲▼大陸外交部發言人華春瑩。（圖／翻攝中國外交部網站）

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／翻攝中國外交部網站）

華春瑩在文章中貼出了一張百度地圖的截圖，稱「百度地圖顯示，台北市有38家山東餃子館、67家山西麵館。味覺不會騙人，台灣一直中國的一部分。失散多年的孩子終究會回家。」該言論也引發網友熱議，有趣的是，就連中國網友也不太買單，表示「完蛋了，我家附近麥當勞、星巴克、肯德基通通都有，原來我在美國！」

▲▼華春瑩：台北有38家山東餃子　味覺不會騙人「台灣是中國一部分」。（圖／翻攝推特）

▲華春瑩在推特的發文。（圖／翻攝推特）

另外也有大陸網友發現，華春瑩發文的平台是中國禁止的Twitter，官方人員公然「翻牆」的行為隨即讓不少人質疑，「想知道她怎麼上推特的」、「已舉報翻牆」、「她可以上推特，我卻不行」、「為什麼她可以上外網」，有的網友甚至還不知道Twitter是什麼，發問「華姨，請問這是什麼APP呀，我想去支持一下妳」、「這啥APP」，顯得格外諷刺。

事實上，由於官方控管，大陸網友無法進入境外網站，如Facebook、Twitter等，因此不少人選擇利用VPN（虛擬私人網絡）瀏覽這些「受封鎖網站」。但根據《中華人民共和國計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》規定，無論任何單位、個人不得「自行建立」或使用「其他信道」進行網路連線；若違反規定可由公安機關責令停止連網，並給予警告，處人民幣1.5萬元以下罰款，若有違法所得者，依法可沒收。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►不但打折而且超方便！快用「蜂蜜蘋果慕斯」幫狗狗清潔牙齒

ET快訊
華春瑩用「山東餃子館」向台灣喊話！陸網揪1細節反砲轟：已舉報
生完小孩被公公趕出家門　她靠「信扶專案」度難關：台灣人很溫暖
第一次愛愛後…男友突啟動「情慾開關」　妹子崩潰分手了
快訊／加油站在旁邊！台南300坪廠房「全面燃燒」烈焰沖天
快訊／外交部譴責中國「無理脫序」　吳釗燮明召開國際記者會
網路賣家注意！「2資訊」明年起需揭露
快訊／蔡英文拍板最後提名！周江杰選新竹縣長、李問首戰馬祖
單只菊花要445萬！安倍國葬恐讓國庫蒸發8億　日全民買單惹怨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華春瑩用「山東餃子館」向台灣喊話！陸網揪1細節反砲轟：已舉報

她每個月「經痛15天」以為正常！痛到送醫才知是罕見疾病

上海抗疫：最應當感謝2500萬上海市民

長期外地工作！老婆跑來獻身「8月後產子」　他一驗DNA報告甩臉

擴大開放　安商穩商，上海將續打造國際營商環境

美日澳聯合聲明「一個中國」附但書！　陸加碼批日：何來專屬經濟區

陸媒內戰！海南日報「不爽封城狂被報」　凌晨開戰上海澎湃新聞

陸：對台軍演符合國際法　旨在警示肇事分子、懲戒台獨勢力

80名大陸專家進駐吉爾吉斯　對中吉烏鐵路進行可行信評估準備

陸下半年徵兵工作全面展開　優先批准理工類大學升及備戰技能人才

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

《不熙娣》來賓吼女學生「讓博愛座」　嗆：會讀書了不起？..遭罵爆道歉了

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

川普嗆裴洛西：去台灣幹嘛　直酸「給大陸行動的好藉口」

妹子騎車想找位子停！　後座歪樓：魏紫婷在哪

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

戲精柴挺肚把自己卡好卡滿　「受虐式」尖叫：啊～被卡住了

華春瑩用「山東餃子館」向台灣喊話！陸網揪1細節反砲轟：已舉報

她每個月「經痛15天」以為正常！痛到送醫才知是罕見疾病

上海抗疫：最應當感謝2500萬上海市民

長期外地工作！老婆跑來獻身「8月後產子」　他一驗DNA報告甩臉

擴大開放　安商穩商，上海將續打造國際營商環境

美日澳聯合聲明「一個中國」附但書！　陸加碼批日：何來專屬經濟區

陸媒內戰！海南日報「不爽封城狂被報」　凌晨開戰上海澎湃新聞

陸：對台軍演符合國際法　旨在警示肇事分子、懲戒台獨勢力

80名大陸專家進駐吉爾吉斯　對中吉烏鐵路進行可行信評估準備

陸下半年徵兵工作全面展開　優先批准理工類大學升及備戰技能人才

台灣觀光被日本慘電　網友點出2原因嘆：自己人都挺不下去

日本新一代國民男友「杉野遙亮」12部必看作品　演《東京復仇者》的他

華春瑩用「山東餃子館」向台灣喊話！陸網揪1細節反砲轟：已舉報

新北民俗文化資產！土城大墓公中元祭典　侯友宜參拜祈福

飛機上真的有蛇！員工餐藏「濕黏蛇頭」　空服員吃一半才發現

快訊／加油站在旁邊！台南300坪廠房「全面燃燒」

父親節最棒禮物！基隆國門「小彩滴」歡樂亮相

新北中和行動治理2場次拚建設　道路監視系統優化成焦點

快訊／外交部譴責中國「無理脫序」　吳釗燮9日召開國際記者會

視后自爆最差吻戲經驗！　親完「當場吐出來」笑翻：這不可以說

正妹盛裝體驗屏東豪華約會行程　賣力釣鱷魚「慘摔腳朝天」大走光

大陸熱門新聞

華春瑩：台北有38家山東餃子　台灣是中國一部分

快訊／陸發布「航行警告」！南海實彈軍演　禁止駛入

解放軍發文8日續軍演　未宣布行動結束

美日澳聯合聲明「一個中國」附但書！ 陸加碼批日：何來專屬經濟區

裴洛西丈夫港資產174億美元　陸媒批：狂撈油水

三亞封城！遊客：沒封台灣島，反倒封了海南島

央視晚間釋出最後一天軍演畫面

外地工作！老婆突獻身8月後產子

香港12日起放寬入境隔離為「3+4」

共軍演習之際　福建「萬安橋」遭焚毀

三亞8萬遊客滯留 遊客自曝7天房費79萬元...有飯店對折後比預售還貴

取消3項中美軍事交流！ 陸國防部：底線不容突破，溝通需要誠意

微博推共建台灣實景地圖　北京一鍵導航「搭高鐵」到台北

華春瑩發文向台灣喊話！陸網揪1細節反砲轟

更多熱門

相關新聞

4人混打猛K安全帽！網狂問：手不疼

4人混打猛K安全帽！網狂問：手不疼

桃園市一對徐姓兄弟駕駛自小客車欲進入社區地下停車場時，與同住該社區騎機車之林姓夫妻，疑因爭道衍生糾紛，雙方4人爭吵並口出三字經進而拉扯互毆，過程中著白衣的徐男徒手對林姓夫妻「拳拳到安全帽」猛K一頓，警方接獲報案立即趕赴現場，雙方均表示欲前往醫院驗傷提告。但網友卻說，朝安全帽狂K「我就問手不疼？」。

山東餃子=台灣是中國一部分？　王宣貿：邏輯若成立全世界都美國的

山東餃子=台灣是中國一部分？　王宣貿：邏輯若成立全世界都美國的

「便當門」女警媽媽現身！對店家深感抱歉

「便當門」女警媽媽現身！對店家深感抱歉

台南善化逆倫血案　死者臉、頸、手遭砍5刀

台南善化逆倫血案　死者臉、頸、手遭砍5刀

台中新社降冰雹！開炸路面10分鐘

台中新社降冰雹！開炸路面10分鐘

關鍵字：

華春瑩Twitter推特山東餃子館影音

讀者迴響

熱門新聞

台情侶被騙去柬埔寨淚求救：遭性侵！

「想要做愛」點25杯熱茶　外送員送上山見這景象嚇逃

嘉義女警遭爆「偷便當店」　網友全罵翻

只有今天！麥當勞大麥克、雞塊買1送1

快訊／《羋月傳》戲劇女神宣布離婚！告別5年老公董子健

停止救援赴柬台人　反詐騙組織：沒聽過謝謝

林志玲罕見硬起來開吉！「跨海怒給大陸廠商難看」

快訊／「在不瘋狂」游否希結婚了！老婆真實身分曝

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！

「失聯3個月」房客突噴1句話！房東崩潰了

妻夜爬17噸貨車　醋夫捉姦結局超展開

史上首次！　解放軍艦闖入我24浬海域

愛愛後男友突啟動「情慾開關」　她崩潰分手

反骨女神宣布喜訊「被驚喜求婚哭了」！

快訊／本土BA.5「暴增9例」！分佈3縣市

更多

最夯影音

更多
美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？
《不熙娣》來賓吼女學生「讓博愛座」　嗆：會讀書了不起？..遭罵爆道歉了

《不熙娣》來賓吼女學生「讓博愛座」　嗆：會讀書了不起？..遭罵爆道歉了

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面