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共軍「圍台軍演」犯2個致命錯誤　台美日聯手反制戰略曝光

對中國在台海升高軍事壓力，總統蔡英文喊話，捍衛主權，守護美麗家園，是我們不變的堅持。圖為蔡總統日前視導漢光演習。（總統府提供）

▲對中國在台海升高軍事壓力，總統蔡英文喊話，捍衛主權，守護美麗家園，是我們不變的堅持。圖為蔡總統日前視導漢光演習。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）旋風訪台19小時，中國祭出多項經濟、軍事手段報復，不但連續多日在台灣周邊海域大規模軍演，甚至發射11枚彈道飛彈。本刊掌握，我方早在裴洛西訪台前一週已密集沙盤推演各種劇本，對於中國軍演，台灣更與美、日二國協同作業反制，從3國掌握及共享的情報資訊可知，中國表面上以裴洛西訪台為藉口展開軍演，實則意圖對外擴張第一島鏈以西的軍事力量，並對內鞏固習近平的政治地位，但因誤判國際情勢，公然挑戰全球秩序，引發國際社會譴責，可謂得不償失。

對於中方在裴洛西來台後的軍事行動，一名熟悉國安事務的高層分析，裴洛西訪台只是中國為了落實近年來在區域間戰略意圖的藉口，其主要目的還是擴張第一島鏈以西的軍事壓制力量。

裴洛西旋風訪台19小時，中國連日大動作回應。（外交部提供）

▲裴洛西旋風訪台19小時，中國連日大動作回應。

該名高層人士說，中國去年2月實施《海警法》以來，最近進一步主張台海非國際水域，甚至軍艦繞行日本一圈、與俄艦一同穿越津輕海峽等，已造成周邊國家沉重的安全壓力，這也是過去2年來國安單位對應的重點，「中國在區域間單方面改變現狀的擴張行徑，早就是北京原本的企圖，這次以裴洛西訪台為名實施軍演，看來就只是藉口！」

中國軍演試探美日安保底線，招來美、日同聲譴責。左為日本首相岸田文雄，右為美國國務卿布林肯。（達志影像）

▲中國軍演試探美日安保底線，招來美、日同聲譴責。左為日本首相岸田文雄，右為美國國務卿布林肯。

熟悉國安事務的高層人士並分析，這次中國軍演目的，「不只是為了攻擊、恫嚇台灣」，從劃設7個演習區的位置分布及演習科目來看，台灣周邊舉凡日本西南諸島、可能在太平洋巡弋的美日船艦、穿越巴士海峽的各國船隻、南海的多國島嶼及防衛陣地，都是中國預想的攻擊目標，這也是為何中國飛彈射擊會引起日方強烈抗議，且當日方向中國「表達重大憂慮」，中國會增劃離日本較遠的第7個演習區的原因。

解放軍軍演7個演習區。

▲解放軍軍演7個演習區。

不過，中國此次進行大規模海空操演，也犯下2個致命錯誤。熟悉國安事務的高層人士指出，第一個錯誤是在全球最繁忙的航道大規模軍演，等於公然挑釁全球秩序。二是暴露出中國領導核心圈與國際常識脫鉤，至今仍搞不清楚美國政府權力分立，行政部門須節制權力，不可能干涉民意部門首長來台訪問；中方起初過度升高情勢，證明他們的想定有問題，就算是為了20大要向內鞏固，反應仍屬過當。

對裴洛西訪台，高層直言，民主國家間的交流天經地義，也非常自然，尤其民意部門首長的訪問，相對上也沒有行政官員代表的正式外交意涵，若台灣因中國的威脅而主動拒絕，無異是自劃新紅線，「把自己關入北京的牢籠」，邏輯根本不通；如今，台灣一如其他國家接待裴洛西訪問團，在國際政治上的另一個效果是，可讓中國原先想造成「減少與台灣交流」的寒蟬效應不會發生。

裴洛西抵台前約1週，我方高層即密切透過大小臨時會議，沙盤推演外交、國防上的應對。（總統府提供）

▲裴洛西抵台前約1週，我方高層即密切透過大小臨時會議，沙盤推演外交、國防上的應對。

比起發生在1996年的台海危機，一名熟悉國安事務的人士表示，在內部沙盤推演過程中，「我們從來不曾使用『危機』2字」，另一名黨政高層也反駁，當年台海危機一度造成台灣股市震盪，甚至有房屋拋售潮、移民潮，但26年來，台灣致力於投資自我防衛，發展不對稱戰力，國內民主發展也增強國人信心與韌性，兩相比較，這次威脅雖比上次升高，但國內局勢卻相較穩定。

解放軍連日擠壓台海中線，挑釁行為使國際持續關注。（翻攝央視軍事微博影片）

▲解放軍連日擠壓台海中線，挑釁行為使國際持續關注。

該名黨政高層表示，中國對裴洛西訪台祭出複合式報復，集過去所有施壓手段之大成，包括軍演、商戰、資訊戰、點名台獨分子等，但這也有助台灣總體檢，查驗破綻，例如這次台鐵、超商電子看板遭駭，就是因廣告系統使用中國軟體，資安觀念薄弱所致；在整體安全局勢上，可以預期的劇本就是中方將逐步升高周邊軍事壓力，無論海空兵力聯合作戰演練，或透過繞島、遠航騷擾周邊國家，都是正在發展的狀況，也是過去兩年國安單位對應的重點。

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