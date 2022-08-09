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美國BA.5兒童住院率「完全沒下降」　重症醫急籲：小朋友快打疫苗

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▲BA.5來襲，醫師呼籲小朋友盡速施打疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／綜合報導

BA.5確定進入台灣本土社區，昨日更一口氣增加9例。醫師示警，尤其北部出現不同源BA.5病毒，代表社區感染已開始蔓延；且根據美國現況，兒童BA.5感染率大量增加，住院率也完全沒降。醫師呼籲，國內應重視美國經驗，盡速帶小朋友接種疫苗。

胸腔暨重症專科醫師黃軒直言，「兒童應加速疫苗接種」，因在美國，兒童感染率及住院率皆無下降過；專家認為，主要是因在校學生已未強制戴囗罩、小朋友的疫苗接種率，尤其是加強劑也非常低所造成。

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黃軒表示，台灣目前累計84例兒童MIS-C個案，5歲以下兒童的MIS-C感染者亦超過60%。「小朋友，沒有接種疫苗，容易有MIS-C發生的」，他推估近期會進入MIS-C高峰期，呼籲家長注意孩子身體健康症狀，如有無出現發燒、出診、沒有尿尿、口腔黏膜變乾、哭泣無淚等危險警訊。

黃軒呼籲，家長應盡速帶小孩子接種疫苗，因沒有接種疫苗的小朋友，在確診後，容易引發MIS-C併發重症；最有效的預防方法就是接種2劑疫苗，「可避免掉8到9成的MIS-C」。

黃軒指出，台灣小朋友疫苗接種覆蓋率偏低，指揮中心也曾說明，要等嬰幼兒新冠疫苗覆蓋率達一定程度，才會進一步鬆綁邊境管制；因此「小朋友打疫苗，真的很重要。」

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