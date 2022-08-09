蔡英文曾說「越中線要驅離」　他曝國軍最大危機：有生命危險

▲共軍連日圍台軍演。（圖／路透）

記者皮心瑀／台北報導

大陸宣佈解放軍針對6個台海周邊區域進行演訓，造成台海局勢緊張，不過，前民進黨立委郭正亮認為，從我方的應處其實看到另一大危機，「已經不知道什麼叫SOP了」，因為過去總統蔡英文曾說「越中線要驅離」，現在卻沒有任何反制，而這是有可能讓第一線陷入生命危險的。

中共解放軍從4日中午12時至7日中午12時針對6個台海周邊區域進行演訓，包含台灣北部、東北部、西北部、東部、南部、西南部海域，軍演期間，除了有機艦跨越台海中線，甚至有導彈飛越大台北上空。

郭正亮說，蔡英文2019年表示，如果共軍越中線，就要第一時間強勢驅離，但這次有多少東西越中線，但卻沒有強勢驅離。

郭正亮認為，這對共軍會是誘因，「比如說我進入你的領海，沒事，那我以後是不是可以再靠近一點？」國軍可以對空鳴槍，做大一點的動作，讓大陸知道「這是我的地方，你不可以來」，結果我們沒有做動作，說敵方進入24海里後有迅速反制，但反制的手法只是雷達全開，也就是全程監控，有人這樣反制嗎？「反制就是要逼它後退嘛！不是嗎？」

郭正亮表示，珍惜軍人的生命一定要有一些規則需清楚，如果解放軍開火，第一時間可以反擊嗎？現在怕衝突所以要求先回報，但這樣可能讓他有生命危險，應該站在第一線的國軍的角度去思考，不能有太多政治考量。