阿嬤1個月換20男友　約會全去「水果店」玄機曝光

▲中國上海一名趙姓阿嬤在網路交友，以「黃昏之戀」吸引中高年男子，她身著性感睡衣與對方聊天。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

中國上海一名阿嬤上網交友，短短1個月內就約了20多名年長男子，每每都相約到她家，奇怪的是中途都會到一間「水果店」購物，其中一名張姓阿公事後覺得上當報警，才爆出這一起詐騙案，不少網友聽聞，紛紛佩服阿嬤手段厲害、嘖嘖稱奇，驚訝原來並非年輕妹子能靠網戀詐騙。

▲趙嬤前後相約20多名中高年男子，約會中途到市場高級水果店。

據陸媒《白鹿視頻》報導，7月13日一名住在上海的張姓老翁，在交往網站上認識了一名年逾60的趙姓阿嬤，2人在網路上相談甚歡，因此趙嬤邀請到她家來做客，2人先約在安亭區碰面，接著再帶張翁回家。沒想到2人見面後，阿嬤主動握住他的手，建議「順路買點水果」，買下榴槤、奇異果等高價水果，並且讓張翁買單，花了人民幣1,200元（約台幣5,336元），接著又叫他再花人民幣700元（約台幣3,112元）買海鮮，但張翁不願付款。

趙嬤將水果寄放在店內，謊稱等等孩子會過來拿，接下來就改口說現在不方便帶張翁回家，不如一起去餐廳吃飯，事情至此張翁覺得事有蹊蹺，便藉故脫身，果然趙嬤從此再也沒有聯絡過他，張翁決定到上海市市安亭派出所報案。

▲趙嬤遭警方逮補。



警方調閱監視器畫面發現，趙嬤在一個月內，以同樣手段詐騙多達20名中老年人，她靠著牽手等親密接觸，讓這些中老年人動心，下一步便帶他們去這間水果店詐財，最後返回要求店家退貨、換取現金，目前趙嬤已得手人民幣7,000元以上（約台幣31,124元），警方已拘留趙嬤，並以詐騙罪起訴。

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