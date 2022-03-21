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想知自己有COVID-19抗體嗎？　北榮桃園分院提供民眾檢測服務

▲想知道自己有COVID-19抗體嗎？　

▲病理檢驗科血清免疫組組長許嘉玲醫檢師超做COVID-19抗體檢測儀器。（圖／北榮桃園分院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

不少民眾於施打疫苗後，想知道自己是否有COVID-19抗體，讓自己免於COVID-19威脅！臺北榮民總醫院桃園分院21日表示，該院病理檢驗科於2021年8月通過衛福部核准為COVID-19抗體檢測認可實驗室，使用亞培原廠試劑CMIA化學冷光微粒免疫分析法的原理，提供民眾血清COVID-19 (S抗體)及(N抗體) IgG檢測，以利了解自身對病毒反應機制及是否曾經感染等情形。

北榮桃園分院病理檢驗科血清免疫組組長許嘉玲醫檢師，針對2種抗體檢測，簡要說明，如下：一、 COVID-19 (S 抗體) 檢測：針對棘蛋白抗原(簡稱S 抗原)之抗體，較有可能與中和抗體有相關性，尤其是針對 S 抗原其中之 RBD 的抗體，而針對 S 抗原檢測之抗體結果若為陽性，可能代表之意義為接種疫苗之免疫反應結果(因目前國際上大多數COVID-19 疫苗使用之抗原均為 S 抗原)、過去曾經感染或偽陽性等。

二、 COVID-19 (N 抗體) 檢測：核膜蛋白抗原(簡稱 N 抗原) 在各類冠狀病毒中表現較為一致，故針對 N 抗原結合之抗體較有可能與其他冠狀病毒產生之抗體產生交互反應，而因目前國際上大多數 COVID-19 疫苗使用之抗原均為 S 抗原，且國內目前尚未核准全病毒疫苗(包括活性減毒疫苗及不活化疫苗)，故接種非全病毒疫苗之民眾，其針對 N 抗原結合之抗體檢測不會因接種疫苗而呈現陽性結果，故若檢測結果為陽性，可能代表之意義較可能為過去曾經感染或偽陽性等。

而對於抗體檢驗結果及處置建議說明，係依「疾病管制署COVID-19 抗體檢驗指引」處理：抗體檢測只是提供某些免疫反應的證據，但抗體對病毒的中和反應的能力、程度與持續時間，以及抗體含量與臨床反應之間的關係目前尚未完全確定，因此即使抗體檢測陽性，仍無法得知其抗體量是否提供足夠保護力或保護力可持續多久。

因此，並不建議個人在接種疫苗後，使用抗體檢測判定是否具有免疫力或保護力，更不建議依據檢測結果來決定疫苗接種或補接種與否。另因目前各抗體試劑設計原理可能採用不同檢測方法、針對不同的抗體種類（IgM 和/或IgG）或 SARS-CoV-2 不同抗原位置等，以及不同實驗室間的差異等因素，因此不同機構的檢驗結果也無法直接比較。

抗體量是多或寡，皆無法得知其是否能提供足夠保護力或保護力可持續多久，亦無法得知本身是否具傳播風險。臺北榮總桃園分院院長盧星華特別提醒民眾，不論抗體檢驗結果為陽性或陰性，都應該要持續維持社交距離、落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施等，共同保護你我的健康。

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COVID-19抗體北榮桃園分院檢測

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