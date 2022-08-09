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嘉義「一季園主」培育返鄉青農　手植「瓜界愛馬仕」拓展精緻農業

▲▼ 嘉義縣「一季園主」，定植「嘉義極光」哈密瓜苗。（圖／取自嘉義縣政府）

▲嘉義縣長翁章梁帶領六腳鎮長陳川崎、農業處長許彰敏、5位青年園主，共同手植有「瓜界愛馬仕」之稱的哈密瓜苗。（圖／取自嘉義縣政府）

實習記者楊子嫻／嘉義報導

以農業為根基的嘉義縣，近年積極致力於扶植精緻農業人才。今年將進入第六年的培植青農研習課程「一季園主」，在嘉義縣長翁章梁8日的帶領下，於六腳鄉輝太狼開心農場舉行甜瓜「定植活動」，為新一屆的研習營展開暖身活動。

此次，於六腳鄉輝太狼開心農場舉行的第六屆「一季園主」甜瓜定植活動，由縣長翁章梁為首，集結了六腳鎮長陳川崎、農業處長許彰敏、5位青年園主，共同手植有「瓜界愛馬仕」之稱的「嘉義極光」哈密瓜苗，以此象徵嘉義縣的優質農產品早已在消費市場中打下一片天地。

▲▼ 嘉義縣「一季園主」，定植「嘉義極光」哈密瓜苗。（圖／取自嘉義縣政府）

▲「嘉義極光」哈密瓜被喻為「瓜界愛馬仕」。（圖／取自嘉義縣政府）

嘉義縣政府「一季園主」研習課程，已連續6年申請到，農委會農業試驗所主辦的「設施蔬果栽培產業人才培育」計畫補助，縣府將無償提供參與研習的學員，土地、設備及完整的栽培技術。縣長翁章梁也指出，透過綜合性的培訓，能幫助返鄉青農從零開始學習，使他們順利跨過起步的門檻。

第四屆青農黃宛儀也到定植節現場分享，她從農業一無所知，到歷經一季園主的學習後，讓她習得一技之長的成長歷程。

翁章梁縣長在臉書中提到，「一季園主」就好似農友的新手村，可以在研習課程當中找到務農的訣竅，透過教學認識病蟲害的防制、智慧農業科技與農業成本效益等課程。更特別的是，只要是有心從農，不限嘉義縣民，想學習實務耕作的全國青壯農皆可來參加。

▲▼ 嘉義縣「一季園主」，定植「嘉義極光」哈密瓜苗。（圖／取自嘉義縣政府）

▲翁章梁縣長將「一季園主」比喻為農友新手村，將提供農務相關知識。（圖／取自嘉義縣政府）

參與「一季園主」的素人必須經過三階段訓練，從農業訓練所培訓到田間實作種植甜瓜，最後回農試所統整實務與理論，協會則負責田間實作期間，提供栽培技術與行銷通路指導，縮短素人創業摸索期，讓學員畢業後能繼續在農業領域一展長才。

另外，參與本屆研習的青農陳翠娟也指出，她想要種植更安全、更健康的蔬果，提供更好的產品給消費者，希望在縣府農業團隊和青農先進扶植協助下，為嘉義縣的農業做出貢獻。

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