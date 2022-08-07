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嘉義女警遭爆「偷便當店」！竟因買5個便當拿8包醬汁　網友全罵翻

▲▼便當菜色最好選擇不油炸、少醬汁烹調的。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲嘉義女警遭爆料偷便當店的東西，全案原因曝光讓網友看傻眼。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者柯振中／綜合報導

嘉義一名女警遭到指控，買便當時「伸手偷東西」，引起網路討論。而時候該名女警的「偷竊過程」曝光，竟是因為買5個便當拿了8包醬汁，讓民眾看法相當兩極，也有不少人力挺，怒斥店家「做生意做成這樣還真可憐」。

一名員警在「靠北police」指控，布袋分局有名女警到朴子分局的轄區買便當，結果與便當店人員吵架，還趁著店員不注意時「伸手進去偷東西」，氣得店家報案。

該名員警指出，同事聯絡女警到案，女警不理會就算了，反而請當地民代來騷擾，質問女警是否不曉得竊盜是公訴罪（非告訴乃論罪），「然後本案時至今日也未有任何二組及督察科人員介入調查，是否真的有關係就沒關係？」

這起事件在網路上引起軒然大波，不少人員警留言回應，「這種劣質警察，警察署還不快點開除他，還在那邊棺棺相護」、「真的很可憐，做警察做到要偷老百姓的東西」、「嘉義都這麼狂哦」、「通知不到就請拘票拘提阿」、「麻煩自己的移送書自己打」、「可能想要等到變通緝，給自己人賺點嘉獎。」

▼有員警上網爆料，嘉義布袋分局一名吳姓女警偷便當店。（圖／翻攝臉書／靠北police）

▲▼便當。（圖／翻攝臉書／靠北police）

而事件原因曝光，原來吳姓女警當天陪同母親到店裡購買便當，母親因為停車問題，與店家發生糾紛，買完5個便當後，女警拿了8包醬汁，氣得店家跑去報警。

布袋分局局長黃世德出面表示，這起事件的起因，是吳姓女警購買5個便當，誤以為店家提供的醬包是送的，於是拿了8包，雙方有認知上的差異，因而造成誤解，這種狀況是吳姓女警的消費糾紛，局方會協助雙方達成和解。

▼案件原因曝光，原來是吳姓女警買5個便當，拿了8包醬汁。（示意圖／ETtoday資料照）

▲▼火鍋沾醬。（圖／ETtoday資料照）

後續店家老闆想息事寧人、不打算提告，不過朴子分局為求慎重，仍舊依照程序進行，已請吳姓女警完成筆錄，並報請檢察官，釐清究竟是刑案還是消費糾紛。

而雙方鬧不愉快的原因曝光，也讓不少人留言斥責，「不就是個醬包，為了這樣還提告，實在有夠摳，簡直是得理不饒人」、「做生意做成這樣還真可憐，多拿是偷竊，少給算什麼」、「又不是1個便當拿8包，5便當拿8包，雖然有點多但也在合理範圍」、「這簡直大題小做，換做別人也會有這種情形；店家也太小氣，乾脆不要開就好」、「要是不給顧客自取應該是會放在櫃檯裡面吧？有現場影片給參考嗎」、「店家停車不給方便，連醬包多哪幾包都要告~哪一家著麼危險？能告知一下嗎？我在嘉義都是隨便拿」、「因為停車有糾紛，所以藉由醬包故意找借口提告，做生意肚量那麼小，為人處事得饒人處且饒人吧！」

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