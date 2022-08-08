幫無照友租機車慘了！16歲少年魂斷阿里山　家屬慟：會究責

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

阿里山公路公田路段6日發生一起車禍事件，4名未成年友人相約一起騎車去阿里山遊玩，並由一成年吳姓女友人出面幫他們租車，沒想到4少年在沿阿里山公路下山時，其中一騎車的15歲林姓少年疑似天雨路滑自摔，撞上對向轎車，後座另一名16歲的林姓少年當場摔飛重傷，送醫急救仍宣告不治。檢警7日相驗確定死者為創傷性休克死亡，家屬表示，會追究相關責任，其他則不想再多說。

▲一成年吳姓女子用自己的名義，幫4名未成年少年租車，4少在阿里山遊玩時，自摔撞上對向轎車，導致後座1名少年死亡。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

據了解，這名重傷不治的林姓少年家住台中，6日南下到嘉義找朋友，與2男、1女（皆未成年）相約一起到阿里山遊玩，並由已經成年的吳姓女友人幫忙租機車，一行人分別騎乘2台機車前往阿里山，在奮起湖風景區欣賞完風景之後，便沿著阿里山公路下山。

然而，下午3時53分左右行經阿里山公路41公里公田段時，機車疑似因天雨路滑失控自摔，接著撞上對向正要上山的一輛轎車，後座的林姓少年當場摔飛，消防人員到場時發現他已無呼吸心跳，騎車的少年則意識清楚，但左肩及左胸疼痛，消防人員將2人緊急送往聖馬爾定醫院診治，其中後座的林姓少年經急救仍在6日傍晚5時50分左右宣告不治。

由於當時騎機車的15歲林姓少年傷勢也不輕，目前仍在醫院開刀治療當中，暫時無法製作筆錄，詳細的事發原因及狀況仍有待進一步調查。檢警7日進行相驗，確定後座林姓少年為創傷性休克死亡，死者家屬悲痛表示，會追究相關責任，其他因治喪期間，則不願再多說。據了解，協助租車的吳女年僅18歲，是死者的朋友，和其他少年也都認識。