「你說的藍是這個藍？！」技嘉AERO 16色彩接力挑戰　揪你角逐色彩大師

▲技嘉AERO 16筆電，專門為創作者設計，給你更升級的創作體驗。（圖／翻攝自技嘉科技官網，下同）



3C中心／綜合報導



近期風靡IG、大家都在拍的「色彩接力挑戰」原來是由電腦品牌技嘉科技發起，只要參加色彩接力挑戰活動，公開上傳濾鏡體驗影片到個人的IG Reels、tag「@aorus_tw」加上hashtag「#色彩接力挑戰」，並tag一位自己的好友，就可抽精美好禮！也因為這個挑戰，讓網友們紛紛哀嚎：「要找到精準的顏色原來那麼難！」

▲色彩接力挑戰讓挑戰者翻箱倒櫃，引來網友們哀嚎。KOL也爭相挑戰，八弟（左）跟凱皓（右）的挑戰讓粉絲們看得超過癮。（圖／技嘉科技提供）

AERO 16為技嘉旗下推出的「創作者筆電」，看準創作者們對於色彩的嚴格要求，每台產品出廠前皆逐一經過校色程序，取得「國際色彩權威」之稱的X-Rite™ 工廠校色認證，以及通過「色彩專家」Pantone® Validated™ 螢幕的雙重認證，更擁有Delta E<1的業界最高色準。其通過VESA DisplayHDR™ 500 True Black認證的精準色彩，能將隱身於畫面中的細節如實呈現，讓不容許色差的創作者們無可挑剔，再也不會出現「你說的藍是這個藍？！」的窘境，特別適合有專業攝影及印刷輸出需求的創作者們。



除此之外，16:10的4K+ OLED螢幕加上四邊窄邊框設計，為創作者提供黃金比例大視野。針對創作者們的需求，AERO 16強大的圖形顯示能力，是加速實踐創意的關鍵，搭載NVIDIA® GeForce RTXTM 30系列獨立顯示晶片，可以大幅縮短多媒體預覽、轉檔、3D影像處理以及平面視覺處理的時間，讓創作者有更多時間可以構思、揮灑創意。



AERO 16的外觀以「反璞歸真」為概念，擁有纖薄的機身，較傳統15吋筆電更顯輕巧，一體成型的鋁合金金屬材質，以簡約俐落的風格呈現更富質感，皎潔銀白色搭配上開機亮起的LOGO設計，襯托出使用者的細膩品味。工欲善其事、必先利其器，想擁有更升級的創作體驗，AERO 16創作者筆電絕對是你的超強神隊友！

你也像AERO16一樣內建精準色彩嗎？馬上揪好友一起來拍 #色彩接力挑戰，把體驗影片上傳到IG Reels，別忘記tag「@aorus_tw」和一位好友、並加上hashtag「#色彩接力挑戰」，就能帶回技嘉科技提供的精美好禮！

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