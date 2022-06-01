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AORUS 17超強大讓婁峻碩愛不釋手　技嘉搶攻高端電競市場

▲▼技嘉科技,aorus17,aorus,婁峻碩,電競。（圖／aorus提供） 

▲技嘉科技旗下電競品牌AORUS宣布由人氣歌手婁峻碩擔任2022代言人，更推出IG濾鏡挑戰和捷運互動車廂快閃活動，號召粉絲和玩家們參與。（圖／翻攝自AORUS官網，下同）

消費中心／綜合報導

近年電競熱潮越燒越旺，電競好手備受國際矚目，各大電競品牌也不斷推陳出新，不斷升級產品規格，就是要讓電競愛好者有更棒的遊戲體驗，技嘉科技將旗下的電競品牌「AORUS」定位為「頂級電競品牌」，針對玩家提供不斷優化的遊戲體驗。

AORUS宣布由人氣歌手婁峻碩擔任2022代言人，透過婁峻碩演藝事業全方位的亮眼表現，帶出AORUS不斷挑戰極限的品牌性格，更推出IG濾鏡挑戰和捷運互動車廂快閃活動，號召粉絲和玩家們參與，將品牌提供的豪禮帶回家。

品牌代言人婁峻碩本身也是電競愛好者，此次配合婁峻碩形象影片主題曲，6/8起AORUS推出IG互動濾鏡，邀請粉絲和玩家們一同參與IG濾鏡挑戰，獲勝者可獲得品牌獨家豪禮－「AORUS 17電競筆電」；除此之外AORUS互動捷運車廂也將於台北捷運板南線快閃登場，充滿科技感的創意車廂等你來捕獲，找到創意車廂的幸運粉絲可進入活動網頁參加極限互動挑戰賽，有機會獲得LINE POINTS點數，快來捕獲野生的婁峻碩，一起挑戰極限拿大獎。

▲▼技嘉科技,aorus17,aorus,婁峻碩,電競。（圖／aorus提供）

技嘉科技通路方案事業群協理劉佳怡表示，AORUS定位為頂級電競品牌，初衷就是希望可以帶給玩家最好的遊戲體驗，她也分享，AORUS內部有專業的電競選手，每天不斷測試、研發出最符合電競玩家需求的產品，AORUS不僅熱愛遊戲，也喜歡挑戰極限，旗下更有全方位的產品系列，筆電、主機板、顯示卡、螢幕、配件、電源供應器、RAM等，應有盡有。

▲▼技嘉科技,aorus17,aorus,婁峻碩,電競。（圖／aorus提供）

▲由專業電競選手參與研發，AORUS 17電競筆電滿足玩家需求。

▲▼技嘉科技,aorus17,aorus,婁峻碩,電競。（圖／aorus提供）

▲AORUS 17擁有17寸大螢幕，但機身尺寸只有15寸，方便攜帶，亦能應付一般商務工作需求。

劉佳怡協理分享，AORUS推出的最新款電競筆電AORUS 17，擁有17寸大螢幕，但機身尺寸只有15寸，打造四邊極窄邊框，擁有90%屏佔比、多了30%的視覺延展性，帶給玩家有如大螢幕的沉浸感受，15寸的機身尺寸方便攜帶，亦能應付一般商務工作需求。對玩家而言，音效也是遊戲體驗的一大重點，劉佳怡協理指出，AORUS 17採用DTS技術，讓玩家可以聽到來自四面八方的聲音，高度還原遊戲場景，例如在射擊遊戲中，玩家就可以因為DTS技術的輔助，搶先一步知道敵人的位置，她進一步說明，正是因為有專業的電競玩家參與研發，才能夠將這些常見的技術依照玩家需求做出最適宜的組合。

打遊戲時筆電的散熱也是相當重要的一環，AORUS的散熱功能備受玩家推崇，劉佳怡協理指出，AORUS 17的散熱系統為獨家的WINDFORCE Infinity散熱設計，使用全銅散熱技術，以兩個12V風扇、5支散熱導管，搭配多面積散熱鰭片，能有效排除CPU和GPU運作所產生的熱能，提升30%散熱效能，成為電競玩家的夢幻逸品。

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