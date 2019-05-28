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技嘉瞄準5G世代內容創作者　推出新系列高效筆電

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▲▼技嘉New AERO系列筆電，主打為5G世代內容創作者而生的「行動工作室」。（圖／技嘉提供）

▲技嘉New AERO系列筆電，主打為5G世代內容創作者而生的「行動工作室」。（圖／技嘉提供）

記者邱倢芯／綜合報導

技嘉科技於Computex首日推出了最新New AERO系列筆電，主打為5G世代內容創作者而生的「行動工作室」，擁有4K HDR螢幕，以及達人等級PANTONE校色技術。

技嘉表示，New AERO 15 OLED搭載業界獨家Pantone校色技術的AMOLED高彩度對比HDR螢幕，New AERO 17也搭載4K HDR超高色彩對比度螢幕，採用NVIDIA GeForce RTX 20 / GTX 16系列獨立顯示卡、搭配超高效能第九代八核心Intel Core i9-9980HK / 六核心i7-9750H系列處理器打造極致效能，更以全新渦輪雙風扇設計增進散熱效果。

New AERO筆電在使用專業剪輯軟體Premiere Pro時，執行速度提升20%-40%。其採用的OLED面板可達到4K DCI-P3 100%超廣色域與10萬:1的高對比度，號稱具備業界獨創每台筆電出廠前皆通過X-Rite Pantone硬體校色認證技術，讓螢幕色彩零色差真實呈現。體現GIGABYTE的持續創新精神、更秉持對品質的承諾，採用All-Intel-Inside全系列關鍵零組件，並內建微軟Azure AI自動智能控制，可依據不同程式需求智慧分配CPU與GPU運算資源。

New AERO筆電重量小於2.1 KG的便攜性以及3mm超窄邊框設計，能滿足至薄、高效、精準的完美平衡。本身為專業內容創作者、曾為知名影集《冰與火之歌：權力遊戲》打造視覺特效的好萊塢資深特效技術指導JC LIN（林振宇）更親身體驗以New AERO製作特效，相較過去創作者常用機種，在使用特效製作常用的Eddy解算器時，效能表現提升2至3倍；優於同級筆電的運算爆發力與舒適使用體驗，讓JC LIN相當驚艷。

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關鍵字：技嘉科技,Computex,New AERO,5G

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