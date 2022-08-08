林佳龍批侯友宜任內社宅掛蛋被反擊　競辦再嗆：侯市府無長遠規劃

▲民進黨新北市長參選人林佳龍8日上午參拜蘆洲湧蓮寺。（圖／記者許靖騏攝）

記者蘇晏男／新北報導

民進黨新北市長林佳龍8日上午抨擊侯市府社宅規劃數字為零，不要濫竽充數、欺騙市民，但新北市城鄉局反擊林佳龍在台中市長任內，社宅僅蓋出401戶。對此，林佳龍競辦發言人李坤城表示，過去林佳龍在台中市長4年任內規畫、動工的社會住宅共有6701戶，目前已興建完成6處共1411戶，不知侯市府所講的401戶數字從何而來？李也批評，侯市府對於社宅沒有長遠規劃，罔顧年輕人住宅需求。

林佳龍8日上午參拜蘆洲湧蓮寺被問到新北社宅「掛蛋」一事，批評新北市府包括侯友宜在內，對於社宅避重就輕、未去面對問題，內政部營建署新聞稿中，新北新規劃的社宅案是零，不要把一些都市計畫檢討、變更的，明明八字還沒一撇，卻硬說已經在規劃，這是欺騙市民。

林佳龍也罵侯友宜，社宅新規劃案就是0，不要濫竽充數、欺騙市民，新北有四百萬人口，這地區的年輕人未來要在這裡打拼，就是要有居住正義；社宅是年輕人奮鬥初期最重要的政策，但新北把很多都更、重劃所取得的土地都變賣掉，包括新板特區、土城頂埔段等，這些都有資料可查。林也強調，他會嚴格檢驗侯友宜施政12年，到底給新北年輕人什麼樣的未來。

對於侯市府所指新北市長參選人林佳龍於台中市長任內社宅僅蓋出401戶，林佳龍競選辦公室發言人李坤城表示，過去林佳龍在台中市長4年任內規畫、動工的社會住宅共有6701戶，目前已興建完成6處共1411戶，不知侯市府所講的401戶數字從何而來？

但新北市城鄉局黃國峰反擊，林佳龍在台中市長任內，原本社會住宅規畫萬戶，最終卻僅蓋出401戶，難道林佳龍任內的萬戶規畫都是空話？何必跨越時空指責當年的自己欺騙市民、濫竽充數。

對此，李坤城晚間回應，過去林佳龍在台中市長4年任內規畫、動工的社會住宅共有6701戶，目前已興建完成6處共1411戶，不知侯市府所講的401戶數字從何而來？

李坤城表示，侯市府對於社宅沒有長遠規劃，罔顧年輕人住宅需求，新北市近來有多處透過容積獎勵及都更所取回的房舍，原本規劃為社會住宅卻遭到標售，此舉也無疑是助漲房價，讓年輕人有更深的剝奪感，也屢遭民間團體質疑居住政策開倒車。

李坤城表示，任何建設都是從規劃開始，也要反問侯友宜在4年的市長任內，新北市政府所自行規劃動工的社宅到底有幾戶？李也強調，在營建署全國社會住宅興辦進度統計表中，新北市政府的社會住宅規劃戶數為「0」，也呼籲侯市府與其以混淆視聽的方式抹黑對手，不如好好傾聽民意，做出實質的社宅規劃，才是市民之福。