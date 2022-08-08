陌生網友PO文「想器捐」！她見內容嚇壞報警　結果真的救到人

▲吳女發現網友疑似想輕生，嚇得打電話報警，最後成功救到人。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

江蘇揚州一名吳姓女子日前玩社交媒體時，意外發現有名網友張貼負面貼文，嚇得不斷打電話給對方。由於遲遲聯繫不上，吳女急得報警求助，最後順利找到打算輕生的男子、且成功將人救了回來。

綜合陸媒報導，吳女表示，她與對方並不認識，只是日前瀏覽社交媒體時，突然看見對方發了想要輕生的內容，還透露了死後想要器官捐贈的意願，讓她嚇了一跳。

吳女不斷撥打電話，卻始終沒有回應，隔了約10分鐘，對方突然傳來照片，要她「別再費勁找了」，嚇得吳女立刻打電話報警，而揚州警方也立即聯繫河北當地警方。

▲吳女表示，看到該名網友想要輕生的訊息，她立刻不斷打給對方，接著報警處理。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



河北警方獲報後，立刻開始查找，經過約一個多小時，終於順利找到人，不過男子已經意識模糊，所幸後來被送往醫院治療，成功救回一命，目前沒有生命危險。

對此，眾多網友也不禁留言感嘆，「不要太尖酸刻薄，沒有人真的想死」、「多虧了這位網友，救人一命勝造七級浮屠」、「有人不想活，可沒人不怕死」、「好險…多虧了這位網友」、「看到朋友圈的也許不止她一個，但真的這麼盡力去挽回生命的可能只有她」、「這是他發出的最後一次求救信號。」

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