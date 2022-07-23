林志穎躲過死神！他見現實面「寧願當俗辣」：只會先做這件事

▲林志穎開車載兒子，不明原因失控自撞，與死神擦肩而過。（圖／翻攝自Facebook／林志穎）



網搜小組／劉維榛報導

男神林志穎駕駛特斯拉Model X自撞起火，所幸遇上救命恩人，將他與6歲兒子拉出才死裡逃生。對此，一名網友直言，換作是他直擊車禍現場，第一反應只會先報警，就怕救人反被誣告的狀況發生在自己身上，「如果是在市區撞到，我看應該一堆人圍觀沒人去救。」

要價388.9萬起跳的Model X，如今車頭被燒毀，而林志穎從駕駛座被拉出來時，滿臉都是血，有多處受傷及骨折，兒子Jenson則是臉部擦傷，受到驚嚇沒有大礙。

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弟弟林志鑫則出面向向社會大眾致謝，「他（林志穎）目前傷勢相對穩定，謝謝救援的民眾，也感謝長庚醫療團隊，我們沒辦法在第一時間給反應所以狀況不明確，接下來兩三天是關鍵。」

▲特斯拉車頭焦黑全毀。（圖／記者沈繼昌翻攝）



據了解，林志穎與兒子被拉出後，車子才猛烈燃燒，多虧有熱心民眾與工人衝上前即刻救援，才讓父子倆能死裡逃生。對此，有網友在PTT好奇拋問，「高級知識份子或是讀書人，看到這種情況會去救人嗎？」

原PO也很誠實坦言，遇到這種火燒車意外，寧願會選擇當俗辣，「腦袋中先想到的可能是打電話報警，然後想到一堆救人被誣告的社會新聞，今天還好看到的是工地工人，看到就馬上去救人，如果是在市區撞到，我看應該一堆人圍觀沒人去救。」

底下網友熱議，「台灣人很多都看熱鬧」、「爆炸了...繼續尖叫」、「下場通常是救出來了，換你賠進去」、「很中肯」、「你把人拖出來，結果人家腦震盪什麼的」、「先開抖音直播吧」、「現實情況都會磨掉大家原本的熱心」、「不敢幫+1，怕爆炸」、「真的正常都等救護車來才會救」、「沒起火不敢拉出人，燒起來更不敢上前怕陪葬，很現實」、「我一定幫忙報警而已，不敢去自己救」、「我遇過車禍也真的幫忙報警而已」。

一票網友也感到欣慰，「那是小旋風祖上積德，遇上老實人被救走」、「林志穎運氣好，遇到好人」、「這救命恩人真的超屌」、「大善人，一念之差救兩條命」、「好人一生平安」。

▲網友不諱言表示，遇到車禍，幫忙報警真的是極限了 ！（圖／翻攝PTT）



事實上，除了工人見義勇為，最初是一名吳姓攝影師在對向車道行車，本尊接受《東森新媒體ETtoday》採訪，他表示，目睹了撞擊的全程，由於力道巨大，嚇得他脫口喊出「唉唷，靠X，夭壽啊」，接著立刻衝去救人。

吳姓攝影師還原驚險過程，其實當下有些尷尬，因為不知道特斯拉的車門如何開啟，所幸副駕車門突然彈開，於是他立刻要求小孩下車，對方才突然回神，不斷喊著「你抱我、你抱我」。

至於被救出的當下，林志穎狀況如何？吳姓攝影師說，雖然還沒到昏迷，但也已經全身癱軟，當時他要將人拉出，林志穎有發出小聲的呻吟，扛到人行道時，林志穎也有試圖拜託眾人幫忙攙扶。