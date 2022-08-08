　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

巴西33歲柔術世界冠軍過世　竟是「警察一槍射頭」害命

▲▼ 巴西33歲柔術冠軍選手萊安德羅·洛（Leandro Lo）。（圖／達志影像／newscom）

▲萊安德羅·洛是巴西史上最傑出的柔術選手之一。（圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

巴西33歲柔術冠軍選手萊安德羅·洛（Leandro Lo）被封為傳奇，曾8度奪得世界冠軍。但就在7日，當他來到聖保羅一間俱樂部時，卻遭休假員警一槍打中額頭後不治。當局現已展開謀殺未遂調查，這名警察仍在逃。

綜合BBC等外媒報導，萊安德羅·洛全名為Leandro Lo Pereira do Nascimento，事發當天，他與友人來到聖保羅Clube Sirio俱樂部。目擊者稱，當時休假員警維洛佐（Henrique Otávio Oliveira Velozo）從萊安德羅·洛的桌上抓起一個酒瓶，並做出威脅性手勢，結果反被萊安德羅·洛當場壓制在地，遭警告離開現場。

▲▼ 巴西33歲柔術冠軍選手萊安德羅·洛（Leandro Lo）。（圖／翻攝自IG）

▲萊安德羅·洛放開維洛佐之後，反被開槍，送醫不治。（圖／翻攝自IG）

然而維洛佐被放開之後，直接拔槍朝萊安德羅·洛額頭開槍。萊安德羅·洛被緊急送醫，在醫院宣告腦死後過世。警方表示，目前已展開謀殺未遂調查，正在尋找逃亡中的嫌疑人。

萊安德羅·洛堪稱是巴西傳奇柔術選手，自2011年以來嶄露頭角後，贏得8個世界冠軍，是該國史上最傑出的柔術選手之一。而他過世的消息震驚各界，前UFC拳手佛洛瑞安（Kenny Florian ）直言，「這對巴西柔術界來說，是極度悲傷的一天」。

►不但打折而且超方便！快用「蜂蜜蘋果慕斯」幫狗狗清潔牙齒

ET快訊
BBC：台灣興起「習武熱」　年輕人開始學習作戰
廢校8年！「這間學校」淪鬼城　網嘆：倒閉潮剛開始
快訊／「便當門」女警媽媽現身！　向店家道歉
迴轉壽司「大型車禍現場」7盤壽司被擠落地！　8秒片揪出兇手
「阮月嬌」廣告遭越裔總會抗議下架　阿翰回應了
女員工上位變「兒媳」！　闆娘崩潰小產
社區管委會鬧翻　士林地標大樓現「拉皮1／3棟」奇景

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

兩岸情勢升溫！BBC：台灣興起「習武熱」　年輕人開始學習作戰

巴西33歲柔術世界冠軍過世　竟是「警察一槍射頭」害命

南韓教育部長閃電請辭！推「5歲入學」惹民怨　慘被尹錫悅首開刀

「圍台軍演」驗收軍改成果　專家：中國對台遠比20年前更具威脅

WSJ：共軍環台軍演展示中國現代軍力　解放軍暫無能力全面鎖台

緬甸駐華大使驟逝！疑心臟病發　「駐中外國大使」一年內已4死

音樂太嗨！辣妹忘情伸出車窗「大跳艷舞」　摔車頭撞地畫面曝光

充電到一半「自燃」！韓國現代電動車起火燃燒　電池後座全燒毀

大咖歌手喊「台灣是中國的一部分」　嗆CNN主播：不懂就去讀書

別激怒中國！韓媒：南韓盼以尊重一中原則　作為「Chip 4」前提

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

《不熙娣》來賓吼女學生「讓博愛座」　嗆：會讀書了不起？..遭罵爆道歉了

川普嗆裴洛西：去台灣幹嘛　直酸「給大陸行動的好藉口」

妹子騎車想找位子停！　後座歪樓：魏紫婷在哪

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

戲精柴挺肚把自己卡好卡滿　「受虐式」尖叫：啊～被卡住了

兩岸情勢升溫！BBC：台灣興起「習武熱」　年輕人開始學習作戰

巴西33歲柔術世界冠軍過世　竟是「警察一槍射頭」害命

南韓教育部長閃電請辭！推「5歲入學」惹民怨　慘被尹錫悅首開刀

「圍台軍演」驗收軍改成果　專家：中國對台遠比20年前更具威脅

WSJ：共軍環台軍演展示中國現代軍力　解放軍暫無能力全面鎖台

緬甸駐華大使驟逝！疑心臟病發　「駐中外國大使」一年內已4死

音樂太嗨！辣妹忘情伸出車窗「大跳艷舞」　摔車頭撞地畫面曝光

充電到一半「自燃」！韓國現代電動車起火燃燒　電池後座全燒毀

大咖歌手喊「台灣是中國的一部分」　嗆CNN主播：不懂就去讀書

別激怒中國！韓媒：南韓盼以尊重一中原則　作為「Chip 4」前提

立陶宛訪團拜會經濟部　聚焦深化電動車、離岸風電與5G產業合作

花蓮殯儀館後方海域溺水意外　男子失去生命跡象搶救恢復心跳

中共將持續完備跨島鏈作戰能力！　國防部記者會22題QA總整理看這

捍衛家園！蔡英文感謝國軍　民進黨參選人齊串連致敬

影／「陸軍裝備翻修廠」登文總匠人魂　戰甲砲車維修功臣曝光！

職場新人嘆「放假無法休息」累炸　爆一片共鳴：壓力大到掉髮

2022新北友善人行環境論壇登場　侯友宜：以人為本打造宜居城市

南投看守所電銲班第1期結業　收容人「焊姓名」超有成就感

公婆買房「怕她搶」！逼老公簽借名登記　人妻怒：祝你下地獄

擴大開放　安商穩商，上海將續打造國際營商環境

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

國際熱門新聞

中共軍演　美媒驚：台灣人超淡定

救命恩人竟是兇手！他為80K柬埔寨打工遭囚禁

裴洛西飛台　美中已做好開戰準備

不滿遭尹錫悅拒見？裴洛西讚日本「友誼」

裴洛西訪台　印度學者：可從台灣身上學習3件事

共軍飛彈狂射，台灣該怕嗎？　專家給答案

華春瑩用「山東餃子」喚台灣回家　美國人回擊了

和5死瀑布合照　耍帥男下秒被沖走

雷根號將回防！共軍8日恐試射彈道飛彈

牙醫媽殺4歲女兒　陽台拋下慘死！生出聾啞女失望行兇

真的吃土！　他超商買回「罐頭」打開下場網噴笑

港媒：中國宣洩怒氣後　外交面臨兩難

專家：大規模演習恐成台灣新常態

男哭求女友爆紅　給淑芬買麥當勞變金句

更多熱門

相關新聞

男被飛踢遭巴士「吞沒」　結局更驚

男被飛踢遭巴士「吞沒」　結局更驚

巴西巴拉拿（Parana）地區近期發生一起恐怖事件，一名21歲男子卡馬果（Guilherme Ramos Camargo）與一名25歲男子習毛歐（Rodrigo Simao）在街上發生衝突，卡馬果隨即被習毛歐踹一腳飛踢，結果卡馬果直接撞上剛好駛來的一輛巴士，整個人更被捲入車底輾壓。

Suzuki限量推出Jimny Sierra！

Suzuki限量推出Jimny Sierra！

把油脂注入二頭肌　男網紅還想更大暴斃

把油脂注入二頭肌　男網紅還想更大暴斃

跳傘男2000公尺高空落地　砸毀屋頂身亡

跳傘男2000公尺高空落地　砸毀屋頂身亡

他看YouTube學整鼻　傷口狂塗強力膠

他看YouTube學整鼻　傷口狂塗強力膠

關鍵字：

Leandro Lo巴西柔術

讀者迴響

熱門新聞

台情侶被騙去柬埔寨淚求救：遭性侵！

「想要做愛」點25杯熱茶　外送員送上山見這景象嚇逃

嘉義女警遭爆「偷便當店」　網友全罵翻

快訊／《羋月傳》戲劇女神宣布離婚！告別5年老公董子健

只有今天！麥當勞大麥克、雞塊買1送1

停止救援赴柬台人　反詐騙組織：沒聽過謝謝

林志玲罕見硬起來開吉！「跨海怒給大陸廠商難看」

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！

妻夜爬17噸貨車　醋夫捉姦結局超展開

「失聯3個月」房客突噴1句話！房東崩潰了

快訊／「在不瘋狂」游否希結婚了！老婆真實身分曝

史上首次！　解放軍艦闖入我24浬海域

反骨女神宣布喜訊「被驚喜求婚哭了」！

中共軍演　美媒驚：台灣人超淡定

快訊／錄音檔曝「學生歡呼拍手可領600」　他赴北檢告發陳時中

更多

最夯影音

更多
美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？
雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面