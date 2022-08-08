巴西33歲柔術世界冠軍過世　竟是「警察一槍射頭」害命

▲萊安德羅·洛是巴西史上最傑出的柔術選手之一。（圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

巴西33歲柔術冠軍選手萊安德羅·洛（Leandro Lo）被封為傳奇，曾8度奪得世界冠軍。但就在7日，當他來到聖保羅一間俱樂部時，卻遭休假員警一槍打中額頭後不治。當局現已展開謀殺未遂調查，這名警察仍在逃。

綜合BBC等外媒報導，萊安德羅·洛全名為Leandro Lo Pereira do Nascimento，事發當天，他與友人來到聖保羅Clube Sirio俱樂部。目擊者稱，當時休假員警維洛佐（Henrique Otávio Oliveira Velozo）從萊安德羅·洛的桌上抓起一個酒瓶，並做出威脅性手勢，結果反被萊安德羅·洛當場壓制在地，遭警告離開現場。

▲萊安德羅·洛放開維洛佐之後，反被開槍，送醫不治。（圖／翻攝自IG）

然而維洛佐被放開之後，直接拔槍朝萊安德羅·洛額頭開槍。萊安德羅·洛被緊急送醫，在醫院宣告腦死後過世。警方表示，目前已展開謀殺未遂調查，正在尋找逃亡中的嫌疑人。

萊安德羅·洛堪稱是巴西傳奇柔術選手，自2011年以來嶄露頭角後，贏得8個世界冠軍，是該國史上最傑出的柔術選手之一。而他過世的消息震驚各界，前UFC拳手佛洛瑞安（Kenny Florian ）直言，「這對巴西柔術界來說，是極度悲傷的一天」。